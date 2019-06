As ruas de Londres, no Reino Unido, enchem-se este sábado para ver a parada de celebração do aniversário da rainha. Conhecida como “Trooping the Colour”, a cerimónia assinala o aniversário do monarca, nesta caso a rainha Isabel II.

Esta é uma cerimónia com 260 anos de história. Apesar de a data de aniversário ter sido em abril, a tradição dita que a parada de celebração oficial saia às ruas de Londres no segundo sábado do mês de junho. Este ano, mais de 1400 soldados e cerca de 300 cavalos e 400 músicos compõem a parada. O evento termina com uma passagem dos aviões da Força Aérea real britânica.































