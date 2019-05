Em quatro minutos as quatro sessões de Louis C.K. no Maxime Comedy Club, nos próximos dia 24 e 25 de maio, em Lisboa, esgotaram, disse ao SAPO24 a H2N, produtora responsável por trazer pela primeira vez a Portugal o comediante norte-americano. Os bilhetes, a 45 euros cada um, foram colocados à venda ao meio-dia desta terça-feira.

"A sessão do Louis CK esgotou em menos de 10 minutos. É um momento fantástico, mas sabemos que muitos estiveram na hora (12h) a tentar comprar e não conseguiram. Este espectáculo trata-se duma noite intimista, com lotação bastante limitada, dado o artista estar a testar material para o seu próximo solo", escreveu a produtora em nota oficial publicada no Facebook.

Para os muitos que não conseguiram comprar bilhete, devido à grande afluência, a H2N informa que nas próximas 48 horas serão libertados "alguns bilhetes", sem especificar um número concreto.

As sessões de Louis C.K. foram divulgadas ontem ao final da tarde na conta do humorista no Twitter. Momentos depois de ter partilhado uma imagem de um cartaz com as datas das sessões, Guilherme Duarte partilhou uma outra publicação na qual garantia que tal “não é uma piada”, e avisou que, na altura, os bilhetes ainda não estavam à venda.

Louis C.K. venceu seis Emmy Awards e marca presença na Netflix, onde já conta com oito especiais, sendo eles "Shameless", "Chewed Up", "Hilarious, Word - Live at Carnegie Hall", "Live at the Beacon Theater", "Oh My God", "Live at the Comedy Store" e "Louis C.K. 2017".

O humorista, acusado no final de 2017 por várias mulheres de comportamentos sexuais abusivos, três anos após rumores sobre o assunto terem começado a surgir, atua a 24 e 25 de maio no Maxime Comedy Club, em sessões “bastante limitadas”, nas quais irá fazer “testes de material, 100% para adultos, para usar no próximo solo”, de acordo com fonte da H2N, que organiza os espetáculos.

A mesma fonte referiu que durante as sessões, duas em cada dia, às 19:00 e às 22:00, “não será permitida a captação de imagens e som”. Para garantir que tal acontece mesmo, os telemóveis dos espectadores serão colocados, no início de cada espetáculo, numas bolsas que ‘trancam’ os aparelhos.

O Maxime Comedy Club, com curadoria do humorista português Guilherme Duarte, leva comédia ao espaço do antigo cabaret Maxime, na Praça da Alegria, às quintas-feiras, desde fevereiro.

* Com agência Lusa