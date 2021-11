Depois de atuar no Maxime Comedy Club, em Lisboa, a 24 e 25 de maio de 2019, Louis C.K. regressa a Portugal com duas atuações marcadas em Lisboa e no Porto.

A promotora do evento, a Setlist, confirmou a presença do humorista. Louis C.K. atua no Coliseu de Lisboa a 4 de março de 2022 e a 6 de março no Coliseu do Porto. Os bilhetes já se encontram disponíveis.

Louis C.K. venceu seis Emmy Awards e marca presença na Netflix, onde já conta com oito especiais, sendo eles "Shameless", "Chewed Up", "Hilarious, Word - Live at Carnegie Hall", "Live at the Beacon Theater", "Oh My God", "Live at the Comedy Store" e "Louis C.K. 2017".

Louis C.K. , acusado no final de 2017 por várias mulheres de comportamentos sexuais abusivos, recomeçou as suas atuações passados dois anos. O humorista foi acusado por cinco mulheres de má conduta sexuale assumiu a sua responsabilidade nos casos denunciados.

Os bilhetes custam entre 30 e 85 euros para a atuação no Porto e entre 45 e 85 euros em Lisboa.