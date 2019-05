O humorista norte-americano sobe ao palco do Maxime Comedy Club, em Lisboa, já este mês — Louis C.K tem espetáculos agendados para 24 e 25 de maio, às 19h00 e às 22h00, confirmou a organização ao SAPO24.

Os bilhetes estão à venda a partir de 7 de maio, às 12h00.

Louis C.K. vai estar em Lisboa a testar novo material, num ambiente intimista e restrito. O conteúdo será sensível, sabe o SAPO24, apenas para adultos.

A curadoria deste espetáculo está a cargo da H2N Phenomena Makers.

Louis C.K. venceu seis Emmy Awards e marca presença na Netflix, onde já conta com oito especiais, sendo eles "Shameless", "Chewed Up", "Hilarious, Word - Live at Carnegie Hall", "Live at the Beacon Theater", "Oh My God", "Live at the Comedy Store" e "Louis C.K. 2017".

Sabe também o SAPO24 que o espetáculo está sob grande secretismo, sendo proibida a utilização de telemóveis na sala, assim como câmaras, smartwatches ou qualquer dispositivo de captação de imagem ou áudio. Quem violar a regra será forçado a abandonar a sala.

Louis C.K. tem estado afastado das luzes da ribalta na sequência do seu envolvimento no escândalo MeToo. O humorista foi acusado por cinco mulheres de má conduta sexual, em 2017, e assumiu a sua responsabilidade nos casos denunciados.

Além de humorista, Louis C.K. é argumentista, realizador e ator.

Os bilhetes custam 45 euros, estarão à venda na Ticketline, e não há lugares marcados.