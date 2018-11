Segundo Jorge Sobrado, a cantora de funk Ludmilla, “um dos grandes fenómenos de popularidade”, subirá ao palco no dia 16 de agosto, animando o recinto com temas como “Cheguei” e “Din Din Din”.

“[A edição de] 2019 marca um processo de afirmação do cartaz da feira com um pulmão mais internacional. E é também uma aposta num cartaz mais carismático e mais irreverente”, frisou.

O gestor da feira e vereador da Cultura na Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, disse hoje que a edição de 2019 “será a mais internacional de sempre”, no âmbito de “uma estratégia de programação que procura associar inovação, diversidade e grande atratividade” de públicos.

No último sábado da feira (14 de setembro), sobem ao palco “os lendários e carismáticos Gipsy Kings”, com “os grandes clássicos intergeracionais” do flamenco espanhol, como “Djobi Djoba”, “Bamboleo” e “Volare”, acrescentou.

Os bilhetes para os três espetáculos podem ser comprados a partir de hoje.

Jorge Sobrado avançou que “a programação da feira está praticamente fechada, mas as suas surpresas serão reveladas passo a passo, numa estratégia de sedução e conquista” dos públicos.

O responsável disse ainda que já foram fechados “alguns dos principais contratos de patrocínio”, o que ajuda “não apenas à sustentabilidade económica do certame”, mas também “a esta aposta na valorização da reputação da Feira de S. Mateus como um grande evento popular nacional, como a guardiã das feiras populares”.