“Foi tão bonito viajar pela infância e adolescência destes dois irmãos tão talentosos e especiais que era inevitável marcar uma nova data. No dia 28 de janeiro, Luísa e Salvador Sobral regressam ao Teatro Tivoli para mais um concerto”, lê-se numa publicação partilhada hoje à tarde da página da Força de Produção, na rede social Facebook.

O espetáculo, que foi apresentado no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 21 e 22 de dezembro, e no Teatro Tivoli, na quarta e na quinta-feira, é “uma viagem no tempo onde, através de canções e histórias, o público vai poder conhecer a vida musical e fraternal” de Luísa e Salvador Sobral, “mais a fundo”.

Os bilhetes já estão à venda.