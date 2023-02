Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Pedro Norton de Matos:



Pedro Norton de Matos, mentor do Greenfest, é o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas. José Sá Fernandes conduz a conversa num passeio que vai da Alameda de Linhas de Torres ao Paço do Lumiar, "a estrada mais bonita de Lisboa", passando também por Telheiras e pelo Palácio do Vimioso, e onde descobrimos a história que pode explicar porque é que "Lumiar" se chama assim.