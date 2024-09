O Luna Fest vai decorrer na Praça da Canção, junto ao rio Mondego, entre hoje e domingo, com sete concertos por dia, num programa que arranca todos os dias às 18:00 e que se estende até às 04:00.

No primeiro dia do festival, atuam os The Psychedelic Furs, nome importante que emergiu da cena de pós-punk britânica, e a americana Lene Lovich, autora do single “Lucky Number”, lançado em 1979, num dia em que haverá também o regresso da banda conimbricense M’as Foice e atuações de Theatre of Hate e The Legendary Tigerman, entre outros.

No sábado, haverá concertos de Belle Chase Hotel, de Natty Bo, do americano Jon Spencer e de Kid Congo, músico natural da Califórnia que foi membro de projetos como os The Cramps e Nick Cave and The Bad Seeds, apresentando-se em Coimbra com o seu projeto dos The Pink Monkey Birds.

No último dia do Luna Fest, haverá dois repetentes da edição de 2023 (The Parkinsons e os espanhóis La Elite), num dia em que vão atuar os The Gories, projeto de garage punk de Detroit (Estados Unidos), formado na segunda metade dos anos 1980.

Pelo festival, passam ainda outros nomes como Weird Omen, Johnny Throttle, Selma Uamusse ou DeadLetter, entre outros.

O cartaz completo pode ser consultado em www.lunafestcoimbra.com