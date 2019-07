Margaret Trudeau entrou para as parangonas dos tablóides canadianos em 1971: aos 22 anos, casou em segredo com o primeiro-ministro Pierre Trudeau. Mas a vida da ex-primeira-dama e mãe do atual primeiro-ministro tem mais interesse fora da sua ligação ao poder.

Agora, Margaret é protagonista de um espetáculo que põe em causa as linhas que definem o que é uma peça de teatro. Em “Certain Woman of an Age”, qualquer coisa como “Uma mulher de uma idade” numa tradução livre, quer “assassinar as pretensões ‘da peça’”, disse à imprensa canadiana.

Margaret explica: “Não estou aqui para vos enganar. Não estou a interpretar. Estou a falar da verdade.”

A protagonista admite até que pode levar o guião para o palco e lê-lo, em Montreal, onde vai atuar durante três noites, no final de julho. Um espetáculo que tem tanto de divertido como de trágico ou interativo, explica a autora.

“As pessoas choram. As pessoas riem — muito”, diz Margaret. O espetáculo estreou em Chicago, Estados Unidos, em maio, e contou com a presença do filho, Justin Trudeau.

A realidade de Margaret, que conduz o espetáculo, não é simples. Trudeau explica que ao longo dos últimos anos passou por fases suicidas, maníacas, depressivas. Durante este tempo, conta que houve alturas em que esteve ausente das pessoas que ama.

Refletindo sobre a própria saúde mental (Margaret sofre de perturbação bipolar), Trudeau encontra na peça uma oportunidade para combater estigmas.

Com o desabar do casamento com Pierre, Margaret pôs-se a conhecer mundo — e agora conta algumas das histórias mais marcantes que foi vivendo: das festas com Mick Jagger ao vestido demasiado curto que deixou o presidente norte-americano Jimmy Carter desconfortável.

Além da mente, além da política — Margaret revive outros episódios caricatos, ternos e divertidos da sua vida: do Papa João Paulo II aos tablóides.