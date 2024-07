Segundo uma nota da Câmara de Aveiro, ao longo dos 17 dias, passaram pela feira mais de 50 mil visitantes, tendo o Espaço Autores recebido mais de cinco mil pessoas para assistir às várias sessões com autores de destaque como Joana Marques, Ricardo Araújo Pereira, Martim Sousa Tavares ou Miguel Esteves Cardoso.

O certame decorreu este ano na Praça do Rossio, que foi alvo de obras de requalificação, o que permitiu a reorganização dos expositores de forma a ter uma maior variedade e número de participantes, passando de 29 para 50 expositores, em relação a 2023.

Citado na mesma nota, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, diz que foi “uma aposta ganha”, justificando que “o novo Rossio é um espaço fantástico e que potencia muito” os eventos.

“A Feira do Livro cresceu e estamos certos que vai continuar o seu caminho de afirmação, neste espaço notável e nobre da nossa cidade, junto ao canal da Ria de Aveiro e aos seus moliceiros, às fachadas Arte Nova e ao tradicional bairro da Beira Mar, marcas fundamentais da cultura aveirense”, comentou o autarca.

Em ano de Capital Portuguesa da Cultura, a autarquia diz que a aposta na Feira do Livro de Aveiro se materializou num aumento de vendas na ordem dos 70% face ao ano anterior e numa “forte adesão” da população local e dos visitantes da cidade.

A programação do evento estendeu-se ao Espaço Autores, localizado no antigo Mercado do Peixe, um dos pontos de encontro de habitantes locais e turistas, onde decorreram as sessões com vários autores nacionais e internacionais.

Durante toda a duração da Feira do Livro de Aveiro, o Espaço Autores recebeu mais de cinco mil visitantes, sendo que no último fim de semana de programação o Espaço recebeu cerca de 1.300 pessoas, com sessões esgotadas para receber alguns dos autores de maior destaque da atualidade.

O programa contou com mais de 40 propostas multidisciplinares desde uma área de exposição e venda de livros, sessões de poesia a bordo de moliceiros, concertos, entrevistas, mesas de debate, apresentações de livros, conversas-concerto, programação infantil e ‘dj sets’.