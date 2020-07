O livro inclui os poemas de Alegre que a fadista cantou, dois inéditos (entre eles o que dá nome ao livro, “As Sílabas de Amália”) e outros sobre o fado, a maioria nunca antes publicados.

"As Sílabas de Amália” será editado em forma físico e em audiolivro, lido pelo próprio poeta, e é também um testemunho da relação de convívio e amizade de Manuel Alegre com Amália Rodrigues e com Alain Oulman.

A obra, com a chancela da D. Quixote, chega às livrarias a 21 de julho.

Amália Rodrigues, nascida há cem anos, em Lisboa, protagonizou a mais fulgurante carreira musical do século XX em Portugal. Concertos, exposições, ‘videomapping’ e a festa de reabertura das casas de fado são algumas das iniciativas previstas para celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues. A agenda das comemorações pode ser consultada aqui.