O programa celebrativo, que começa no dia 1 de julho e se estende até ao próximo ano, foi hoje apresentado na Câmara Municipal de Lisboa, com a presença da ministra da Cultura.

No dia 1 de julho, vai realizar-se um tributo de 100 guitarristas, de distintas gerações, ao legado da fadista, nos Paços do Concelho de Lisboa.

Este concerto é transmitido ‘online’ a partir das redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa, da Empresa municipal de Gestão dos Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e do Museu do Fado, sendo exibido pela RTP no dia 04 de julho.

No dia do aniversário de Amália, em 23 de julho, Camané e Mário Laginha atuam no Museu do Fado.

Os dois artistas vão "revisitar alguns dos temas mais emblemáticos de Amália Rodrigues e Alain Oulman (1928-1990)", que em vida compôs exclusivamente para a diva.

"Maria Lisboa", "Madrugada de Alfama", "As Águias", "Naufrágio" e "Gaivota" são alguns dos fados de autoria de Oulman.

Este concerto será igualmente transmitido em ‘streaming’ através das redes sociais da Câmara de Lisboa.

De 3 a 12 de setembro acontece a Festa do Fado, assinalando a reabertura das casas de fado, depois do encerramento devido à covid-19, "com condições especiais aos seus visitantes".

Esta iniciativa, da câmara em parceria com a Associação das Casas de Fado (ACF), prevê, segundo a organização, a atuação de "mais de 100 artistas em sessões gravadas e transmitidas em ‘streaming', a partir das redes sociais da Câmara e do Museu do Fado".

Joel Pina, músico cuja carreira se entrecruza com a de Amália, de quem foi viola-baixo durante mais de 30 anos, fez em fevereiro 100 anos.

A festa prevista para março último, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, foi adiada e vai acontecer no âmbito das celebrações amalianas, no dia 24 de setembro, no Museu do Fado.

Amália afirmou em várias entrevistas que nasceu "no tempo das cerejas", fazendo uma alusão às suas origens familiares no concelho do Fundão, o que dá o mote para um concerto, com direção artística de Luís Varatojo, "No Tempo das Cerejas".

Este concerto, no Castelo de S. Jorge, conta com as participações dos fadistas Ricardo Ribeiro, Camané e Ana Moura, acompanhados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a direção do maestro Rui Pinheiro, e a participação dos músicos José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola) e Didi (baixo), Rui Toscano (saxofone) e Gaspar (guitarra portuguesa).