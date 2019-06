Um conjunto de marcas portuguesas de moda infantil apresentam hoje as suas coleções num desfile no salão de Florença, em Itália, cidade onde até sábado decorre a Pitti Bimbo, uma das maiores feiras mundiais do setor.

Em comunicado, fonte da organização refere que o objetivo da comitiva empresarial portuguesa é reforçar a presença “nos mercados internacionais e conquistar novos clientes”, não só na Europa, como em destinos “como o Médio Oriente ou o Japão”. “As estreantes B’Lovely e Yay juntam-se, assim, às já experientes Dr.Kid, FS Baby, Knot, Meia Pata, Naturapura, Piccola Speranza e Phi Clothing, numa comitiva organizada pelo projeto ‘From Portugal’, da Associação Selectiva Moda”, lê-se na nota. Desde quinta-feira que cada uma das empresas apresenta no certame de moda as suas novidades a milhares de visitantes, entre compradores, agentes, distribuidores, designers e jornalistas, embora nem todas participem no desfile de hoje. A participação das empresas portuguesas na Pitti Bimbo é uma iniciativa promovida pela Selectiva Moda e pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), que visa promover a internacionalização das empresas portuguesas da área da moda. O projeto “From Portugal” é cofinanciado pelo Portugal 2020, tendo um montante de apoio elegível de 12,5 milhões de euros, dos quais 6,9 milhões são provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.