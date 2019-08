Ainda hoje, o debate se mantém em relação aquilo que, concreta e objetivamente, define “música”. Musicólogos, melómanos, artistas e meros ouvintes vão divergindo de opinião, sem que seja possível formar uma opinião concreta. As opiniões vêm-se dividindo desde tempos imemoriais – desde o primeiro homem que bateu com um pedaço de madeira em duas pedras e gostou do som produzido, desde as primeiras composições de Bach, desde a guitarra de Chuck Berry, desde as rimas e os ritmos do hip-hop.

Parece que, em vez de se discutir aquilo que é a música, preferimos passar o nosso tempo a discutir aquilo que ela não é, de forma tosca ou humorística. Dizemos a um fã de heavy metal que aquilo que ele escuta não é música, é “barulho”; dizemos a um fã de techno que aquilo que ele escuta não é música, é pastilhada; dizemos a um fã de hip-hop que o que ele escuta é tipos a falar; dizemos a um fã de pop que aquilo que ele escuta é tudo fabricado... E assim sucessivamente. Gostamos de música, mas da nossa. A dos outros, não o é. É como uma discussão clubística ou partidária.

Isto para dizer que, ao longo das últimas duas décadas, Matthew Herbert tem desafiado, de forma consistente, aquilo que se entende por música. Não pelo seu estilo próprio, que abarca vários subgéneros dentro da música de dança eletrónica e até do jazz (já agora: tentem definir jazz, e o debate é quase tão aceso), mas pelo facto de recorrer a sons e a samples que não partem de instrumentos ou de gravações anteriores. Em “Around the House”, álbum de 1998, recorreu a vários objetos que qualquer pessoa tem na sua cozinha; em “Bodily Functions”, de 2001, utilizou sons produzidos pelos órgãos do corpo humano; em “One Pig”, de 2009, contou a história de vida de um porco, desde o nascimento até à matança (com guinchos e correrias e quejandos desse mesmo porco). Como se todo o mundo, ou todos os sons, fossem um instrumento musical.

Nada disso se (ou)viu, no entanto, durante o seu DJ set no festival Elétrico, dedicado à música de dança eletrónica, que se realizou no Porto no último fim de semana de julho. Ali, o seu público não era, quiçá, o mesmo que acompanha a sua carreira há já mais de vinte anos. Era um público mais jovem, mais predisposto a dançar que a pensar, mais preocupado em ter uma tarde de domingo bem passada, bebendo cidras, passeando cães e relaxando os músculos e os ouvidos. E Herbert cumpriu, selecionando diversos temas house, techno ou derivados, que levassem os presentes a esquecer por breves instantes a sua posição no mundo.

Vindo de um homem que afirmou anteriormente que um DJ set “é sempre improvisado”, este planeamento, ou esta escolha pelo denominador comum, talvez nos possam parecer estranhos. Mas ele mesmo no-lo explica, já depois de ter “improvisado” q.b. perto do final do espetáculo, quando uma faixa salta (o vulgo “prego”) e Herbert, sorrindo no meio da frustração, atira os headphones para trás das costas antes de voltar ao caminho correto. “Fiz asneira”, confidencia-nos, entre risos.

“Acho que a música só faz sentido se tiveres um ouvinte (...) Tens de aceitar que um DJ set é como um diálogo”

“Acho que a música só faz sentido se tiveres um ouvinte”, continua. “Não conhecia estas pessoas antes de vir [ao festival]. Tens de trabalhar aquilo que elas querem ouvir, e tentar dar-lhes isso. Mas também podes tentar dar-lhes algo de ti”. O que nem sempre resulta, claro. “Hoje passei um disco do qual gosto muito; fi-lo nos últimos três sets e as pessoas ficaram loucas. Mas, aqui, percebia-se que as pessoas não estavam interessadas [nele]... Tens de aceitar que [um DJ set] é como um diálogo”.

Ou seja; o trabalho de um DJ pode resultar num daqueles casos em que o cliente não tem razão. Não é, de todo, limitar-se a passar as canções que as pessoas querem ouvir, ou aquilo de que ele gosta. “Tem de ser as duas coisas”, explica Herbert. “Mas depende do tipo de DJ que és. Se estás a passar música às duas da manhã num clube em Ibiza ou num festival em frente a 25 mil pessoas, não podes passar o que te apetece. Tens de criar algo que se adeque àquela circunstância em particular. A dificuldade está em agarrares-te àquilo em que acreditas”. No Porto, esse lado mais experimental ficou, portanto, de fora – o que não significa que, para o britânico, tal tenha sido uma má experiência. “Diverti-me muito, não tenho críticas a apontar. Mas estive aqui em circunstâncias muito diferentes. É domingo, as pessoas já ouviram muita música”...