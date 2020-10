Quinta-feira, 22 de outubro

Em cartaz

“Ava” : Ava (Jessica Chastain) trabalha para uma organização secreta e viaja pelo mundo assassinando alvos de grande importância. Quando uma missão corre mal, é forçada a lutar pela própria sobrevivência. Um filme de Tate Taylor ("The Help" ou "The Girl on the Train") com estreia nos cinemas.

“Bill & Ted Salvam o Universo” : Em todas as suas atribuladas viagens no tempo, nunca a dupla formada por Theodore "Ted" Logan (Keanu Reeves) e William "Bill" S. Preston (Alex Winter) teve tanto em jogo. Ainda com o seu destino como estrelas de rock and roll por cumprir, os dois amigos embarcam numa nova aventura quando uma visitante do futuro os avisa que só a música deles poderá salvar o universo tal como o conhecemos. Durante o caminho, vão ter a ajuda das filhas, de um novo conjunto de personagens históricas e de algumas lendas da música, na busca de uma canção que vai endireitar o mundo e trazer harmonia ao universo. Um filme realizado por Dean Parisot com estreia nos cinemas.

“Bangla” : Phaim (Phaim Bhuiyan), um jovem muçulmano italiano de segunda geração, vive em Torpignattara, nos subúrbios de Roma. Os pais de Phaim são oriundos do Bangladesh e muito apegados às tradições ancestrais do seu país. Segundo eles, Phaim terá de casar com uma mulher Bengali e respeitar a lei islâmica que qualifica o sexo antes do casamento como um grave pecado. Phaim entra em pânico e fica perdido entre as tradições familiares e a cultura italiana, quando se apaixona perdidamente por Asia, uma jovem italiana. Um filme realizado por Phaim Bhuiyan com estreia nos cinemas.

“Doutor?” : Na véspera de Natal, Serge é o único médico disponível para responder a emergências. Subitamente afetado por uma dor de costas incapacitante, Serge pede ajuda a Malek, um entregador de pizzas com quem se cruza. Malek assume o papel de médico ao domicílio enquanto Serge lhe vai dando indicações por telefone a partir do carro. Um filme realizado por Tristan Séguéla com estreia nos cinemas

“O Capital no Século XXI” : Baseado no livro do economista Thomas Piketty, "O Capital no Século XXI" propõe uma jornada pela riqueza e pelo poder, num documentário que desmonta o pressuposto de que a acumulação de capital acompanha o progresso social, lançando nova luz sobre as crescentes desigualdades. Este filme realizado por Justin Pemberton e Thomas Piketty estreia nos cinemas.

“Listen” : Nos arredores de Londres, Bela e Jota, um casal português com três filhos, luta para sobreviver. Quando surge um mal-entendido na escola envolvendo umas das crianças que é surda, os serviços sociais do Reino Unido intervêm e os dois pais vêem-se diante de uma batalha para manter a família unida. Este filme realizado por Ana Rocha de Sousa estreia nos cinemas.

“Cadáver” : No rescaldo de um desastre nuclear, Leonora (Gitte Witt), Jacob (Thomas Gullestad) e a sua filha Alice (Tuva Olivia Remman) lutam pela sobrevivência perante a falta de comida. Certo dia, o hotel local convida os sobreviventes para uma peça de teatro, com refeição incluída, como parte de um esforço para ajudar os mais necessitados. Sem escolha, a família decide aceitar a oferta. O diretor, Mathias (Thorbjørn Harr), informa que o palco se estende a todo o estabelecimento. Os espetadores recebem máscaras para os distinguir dos atores, mas a peça sofre uma reviravolta sinistra quando membros da audiência começam a desaparecer. O limiar entre a realidade e o teatro não tarda a tornar-se indistinto, até que Alice desaparece diante de Leo e Jacob, o que não deixa margem para dúvidas: algo muito errado se passa no hotel de Mathias. Este filme norueguês realizado por Jarand Breian Herdal estreia na Netflix.

“Quem Somos Agora” : Beth é uma ex-presidiária que tentar recuperar a guarda do seu filho à irmã, que ficou responsável por ele durante os 10 anos em que esteve na prisão. No processo, Beth envolve-se com um antigo soldado que tem os seus próprios traumas. Este filme realizado por Matthew Newton estreia na TV Cine.

Começa o Doclisboa - Festival Internacional de Cinema

A 18ª edição do festival abre com Nheengatu – A Língua da Amazónia, de José Barahona, uma estreia mundial que acontece na Culturgest e que conta com a presença do realizador. A sessão de encerramento fica a cargo de Paris Calligrammes, o documentário da realizadora alemã Ulrike Ottinger, estreado na última edição do Festival de Berlim. Consulte a programação completa aqui.

Quando: Até 1 de novembro

O Que São 2 Metros? Vamos Medir com Rolhas de Cortiça

Quem quer saber como se faziam rolhas nesta antiga fábrica de cortiça? Quem quer medir 2 metros de comprimento utilizando rolhas de cortiça? Nesta visita dedicada aos mais novos, eles convidados a estimar e a medir distâncias com rolhas de cortiça, após terem assistido a um teatro de fantoches cheio de histórias sobre a antiga fábrica Mundet.

Quando: Até 12 de novembro

Onde: Mundet Factory

créditos: Amazon Prime

Sexta-feira, 23 de outubro

Em cartaz

“Borat: Subsequent Moviefilm” : Com o extenso título "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" esta é a sequela do falso documentário que acompanha Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen), um jornalista fictício da televisão cazaque, numa viagem pelos Estados Unidos. De volta à América, Borat lança-se nos temas da atualidade: o novo vírus, o racismo, a violência policial e, claro, Donald Trump. O filme de Sacha Baron Cohen estreia na Amazon Prime.

“Bruce Springsteen's Letter to You” : "Bruce Springsteen"s Letter to You" mostra Bruce Springsteen durante a gravação do seu novo álbum "Letter To You" com a totalidade da E Street Band e inclui as versões finais de 10 novos temas. O documentário apresenta atuações da E Street Band, filmagens em estúdio, material inédito de arquivo e um olhar mais profundo sobre "Letter To You" pelo próprio Springsteen. Com argumento de Springsteen e realizado pelo seu colaborador frequente Thom Zimny, o filme é uma homenagem à E Street Band, à própria música rock e ao papel que ela desempenhou na vida de Springsteen. O filme realizado por Thom Zimny estreia na Apple TV+.

“On the Rocks” : Uma jovem mãe nova-iorquina, diante de súbitas dúvidas sobre o seu casamento, junta-se ao seu pai, um excêntrico playboy, para juntos seguirem o seu marido. O que se segue é uma cómica aventura pela cidade que aproxima pai e filha, apesar dos constantes desvios no caminho. O filme realizado por Sofia Coppola estreia na Apple Tv+.

“Para Além da Lua” : Uma menina brilhante, determinada e apaixonada pela ciência constrói um foguetão para viajar até à lua e provar a existência de uma deusa lendária. Ao chegar, embarca numa aventura surpreendente e descobre um mundo habitado por criaturas fantásticas. O filme realizado por Glen Keane estreia na Netflix.

Estreia “Trabalho de Actriz, Trabalho de Actor”

Ao longo de um ano de trabalho, um grupo de dez atores e um realizador de cinema vão trabalhar em conjunto na criação das personagens e da estrutura do argumento do que virá a ser um novo filme. Em longas sessões de discussão, e depois de ensaios e sucessivas repetições, as cenas mais importantes dessa narrativa vão sendo desenvolvidas, até chegarem à sua forma definitiva, no filme que resultar deste trabalho. Conta com o elenco: Rita Blanco, Anabela Moreira, Nuno Lopes, Vera Barreto, Cleia Almeida, Rafael Morais, Marcello Urgeghe, Beatriz Batarda, Teresa Madruga e Wilma de Brito.

Quando: 23 de outubro, às 22h00

Onde: Centro Cultural Malaposta

Quanto: Bilhetes a 3€

Xadrez ao ar livre

Não é todos os dias que se tem a oportunidade de jogar xadrez em estado selvagem. O que quer isto dizer? As peças do tabuleiros transformam-se em tamanho real e o jogo fica ainda mais intenso.

Onde: Quinta das Conchas (ponto de encontro: Cafetaria Conha)

créditos: CNB

Sábado, 24 de outubro

Termina a 21ª Festa do Cinema Francês em Coimbra

Depois de passar por Lisboa, Almada e Oeiras, a 21ª Festa do Cinema Francês regressa a Coimbra e volta a prestar atenção à cinematografia recente de França, sem com isso esquecer obras incontornáveis da história do cinema mundial. A par da programação em sala a 21ª edição da Festa do Cinema Francês contará com uma extensão online, exibindo alguns dos filmes seleccionados.

Quando: Até 24 de outubro

Onde: Teatro Académico de Gil Vicente

Quanto: Bilhetes entre 1,5€ e 3,50€

Estreia “Planeta Dança II: Uma história de dança em capítulos”

A dança vem connosco desde que nascemos. Dançamos antes de saber andar. É a expressão do corpo que não conhece o chão a querer crescer e voar. Se a vida é um palco, o palco é onde se dança. E esta peça é a prova disso. Qual é o poder da dança? A dança está ao serviço do poder? Perguntas para responder neste capítulo que abre o livro deste nosso planeta, mais uma vez.

Quando: Até 8 de novembro

Onde: Teatro Camões

Quanto: Bilhetes a 10€

Concerto de Carlão

Trazendo na bagagem o mais recente álbum "Entretenimento", Carlão apresenta-se agora na última ronda de Hip Hop Sessions de 2020 neste sábado. Junta-te a um dos maiores nomes da música urbana da atualidade num concerto com uma energia constante e uma entrega total e desprendida. Na entrada do Cineteatro, os espetadores são convidados a levar e oferecer bens alimentares não perecíveis à União Audiovisual, que estará a fazer a recolha para posterior distribuição junto dos profissionais dos setores das artes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

Quando: 24 de outubro, às 22h00

Onde: Cineteatro António Lamoso

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 20€

Arranca a Tour do Pitéu

Quer receber um petisco e uma cerveja apenas por 3€? Basta entrar num dos 28 restaurantes que fazem parte da rota da Tour do Pitéu e participe na terceira edição do evento. Consulte a programação aqui.

Quando: Até 1 de novembro

Onde: Almada

Começa a Rolisboa 2020

A maior convenção de jogos narrativos, RPGs de mesa e LARPs de todo o Portugal está de volta, com um evento de participação grátis. Vai acontecer neste sábado e domingo em live na Twitch e conta com os principais grupos nacionais: Grupo de Roleplayers de Lisboa, Rola Iniciativa, Grupo de Roleplayers de Cascais e outros. Mais informações aqui.

Quando: Até domingo

créditos: Instagram @abricabracoprata / DR

Domingo, 25 de outubro

Termina a 3ª Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa

Este ano a Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa chega num formato inédito: Cine Drive-In. A produção cinematográfica brasileira será representada em nove longas-metragens, exibidos no muro exterior da Fábrica Braço de Prata. Haverá duas sessões por noite e os concertos terão início no minutos finais da última sessão e podem ser acompanhados por quem assistiu ao último filme, sendo que é preciso informar deste interesse no acto da reserva.

Quando: Até 25 de outubro

Onde: Fábrica Braço de Prata

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 18€

Bebéthoven

Em ano de comemoração do 250º aniversário de Beethoven a música do génio alemão vem para a programação dos Primeiros Concertos. Este concerto promoverá uma primeira abordagem à música de Beethoven com a leveza e o tom divertido que a idade dos ouvintes requer. No fundo, o objetivo é deixar desde cedo uma semente da grande música no ouvido e na alma dos bebés que forem assistir.

Quando: 25 de outubro, às 10h00

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: Bilhetes a 10€

Domingos em Forma

Comece o seu domingo de uma forma saudável, com uma sessão de aquecimento no Pavilhão do Lagarteiro seguida de uma caminhada pelos percursos do Parque Oriental da Cidade do Porto. Devido às restrições sanitárias, as atividades limitam-se nesta fase a 20 participantes, divididos em dois grupos de 10. Mais informações aqui.

Quando: 25 de outubro, às 10h00

Segunda-feira, 26 de outubro

Começa a 21ª Festa do Cinema no Porto

Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra e agora Porto. A 21ª Festa do Cinema Francês continua pelo país a dentro a fazer o que melhor faz: prestar atenção à cinematografia recente de França, sem com isso esquecer obras incontornáveis da história do cinema mundial. A par da programação em sala a 21ª edição da Festa do Cinema Francês contará com uma extensão online, exibindo alguns dos filmes selecionados.

Quando: Até 4 de novembro

Onde: Cinema Trindade e no Teatro Municipal do Porto (Rivoli)

Quanto: Bilhetes entre 1,5€ e 3,50€

créditos: João Botelho

Terça-feira, 27 de outubro

vistacurta 2020: Viseu, cinema & outros desvios

O vistacurta é uma proposta crítica de encontros à volta do cinema e da região, organizada pelo Cine Clube de Viseu como prolongamento amplo e festivo da sua programação regular, desenvolvida, junto do público em geral e em contextos educativos, desde 1955. Nesta edição estará em destaque o cinema de realizadores num encontro que proporcionará um olhar oportuno sobre África. Consulte o programa completo aqui.

Quando: Até 31 de outubro

Onde: Cine Clube de Viseu

Quanto: Bilhetes entre os 2€ e os 5€

créditos: Netflix

Quarta-feira, 28 de outubro

Em cartaz

“Hoje Ninguém Dorme na Floresta” : Um grupo de adolescentes viciado em tecnologia chega a um campo de férias sem ligação ao exterior. No entanto, caminhar na floresta sem smartphones por perto não terá o efeito planeado. Vão ser obrigados a lutar contra coisas que nunca viram antes, nem nos cantos mais sombrios da Internet. Ao enfrentarem uma força sinistra determinada a colocá-los offline para sempre descobrem amizade, amor e sacrifício, mas como sairão da floresta: inteiros, ou em pedaços sangrentos? O filme realizado por Bartosz M. Kowalski estreia na Netflix

Estreia “F”

A partir do momento em que este espetáculo começar, haverá outro com o mesmo título a decorrer, exatamente à mesma hora, no São Luiz Teatro Municipal. F consiste na defesa da identidade de uma companhia de teatro que se vê duplicada num outro lugar, por um outro grupo que alega ser o proprietário da assinatura do coletivo e desta ideia. Este espetáculo revela-se, portanto, como um teste aos limites de conceitos como fraude, verdade e identidade.

Quando: Até 8 de novembro

Onde: Teatro Nacional D. Maria II e São Luiz Teatro Municipal

Quanto: Bilhetes a 8€

Edição por Larissa Silva