Um tigre-de-sumatra fêmea foi morto pelo seu mais recente companheiro, no Jardim Zoológico de Londres, esta sexta-feira. O ataque deu-se no dia em que os tigres foram colocados juntos pela primeira vez.

Melati, com dez anos, já fazia parte da família do Jardim Zoológico de Londres. Asim, com sete anos, foi trazido para o Zoo, no final de janeiro, no âmbito de um programa de conservação e acasalamento para evitar a extinção da espécie.

Melati e Asim foram postos no mesmo recinto na sexta-feira, para que pudessem conhecer-se e, esperavam os tratadores, acasalar.

Dez dias antes, os dois tigres tinham sido colocados em recintos adjacentes para que se fossem acostumando um ao outro. A ideia era que pudessem “ver-se e cheirar-se” antes de serem colocados juntos.

Os tratadores foram monitorizando as interações e, quando começaram a ver “sinais positivos”, decidiram arriscar e juntá-los. A mudança foi feita na sexta-feira de manhã.

A porta que separa os dois recintos foi aberta e os dois tigres aproximaram-se um do outro.

Asim deslocou-se até Melati e, tal como esperado, os dois animais tiveram um comportamento inicialmente cauteloso.

No entanto, a interação “rapidamente escalou para um nível mais agressivo”, explica o Zoo.

A equipa acionou os procedimentos necessários para responder à situação, tais como disparar alarmes para distrair os dois animais, mas não foi capaz de impedir o ataque mortal.

Os tratadores acabaram por conseguir isolar Asim, para chegarem até Melati, que foi dada como morta pelo veterinários.

“Estamos todos desolados pela perda da Melati”, confessa a equipa numa nota colocada no site do Zoo de Londres.