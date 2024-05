Esta é uma ação, realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa, que promove a literacia alimentar e incentiva o uso de produtos locais e sazonais, contribuindo para um planeta mais sustentável, refere a organização em comunicado.

Ao longo de toda a manhã, os visitantes do mercado terão a oportunidade de interagir com estudantes dos cursos de Ciências da Nutrição e de Medicina da NOVA Medical School, além de participar em sessões hands-on, transpondo os conhecimentos adquiridos para a prática, conduzidas por um nutricionista da escola, e com os recursos do Mercado.

Esta iniciativa procura além de fomentar a educação alimentar, oferecer momentos de aprendizagem. "O foco na utilização de produtos locais e sazonais reforça o compromisso da NOVA Medical School e da N2S Conference com a sustentabilidade ambiental, com a melhoria da qualidade de saúde da comunidade, a que se soma o apoio à economia local", sublinha a organização desta iniciativa.

No mesmo dia, às 10h30, a Junta de Freguesia de Alvalade organiza o quiz com o Dr. Why, também no Mercado, aberto a participantes de todas as idades, para testarem conhecimentos sobre temas gerais de forma descontraída e interativa.