“Estivemos presentes no festival nas edições de 2015, em 2017, 2019 e 2022. Levámos sempre uma obra de um jovem compositor português. Por duas vezes ganhámos o prémio de composição da obra que levámos. Os concertos da JOP têm sempre gerado críticas muitíssimo positivas e muitas ovações do público”, assegurou o maestro, em declarações à Lusa.

A JOP vai abrir, pela primeira vez, o festival Young Euro Classic, que começa na sexta-feira e se realiza durante 17 dias na capital alemã.

“É a primeira vez que temos a honra de fazer o concerto de abertura, ainda por cima na 25.ª edição do festival, celebrando igualmente os 50 anos do 25 de Abril. É um momento muito especial abrir este certame importantíssimo que é sobejamente conhecido como o maior festival de orquestras jovens de todo o mundo”, sublinhou Pedro Carneiro.

Nesta quinta participação, a JOP leva a concurso a obra “Apneia”, de João Caldas, vencedora da 10.ª edição do Prémio de Composição SPA/Antena 2.

“Para mim é sempre uma honra subir ao palco com estes jovens, pelo trabalho que desenvolvemos com eles, pelo que representa para mim como português, e como alguém que tem quase 50 anos. […] Durante toda a minha carreira já pisei estes palcos, mas entrar numa sala mítica como a Konzerthaus é uma atuação especial tenha esse músico 90 anos ou 15 anos”, sublinhou o maestro.

O Young Euro Classic inspirou a fundação de inúmeras orquestras e ajuda a manter estas iniciativas ativas, tanto em Berlim como no resto do mundo.

“Este festival foi criado há 25 anos por uma série de entusiastas, mecenas, melómanos que decidiram celebrar este gigantesco legado da música e a enorme ligação que tem entre a democracia e as causas humanistas […] permite que estes músicos pré-profissionais tenham um momento de exposição ao público numa das, senão a maior, capital musical do mundo lado a lado com orquestras que vêm dos Estados Unidos, da União europeia ou de Espanha”, realçou.

Pedro Carneiro acredita que o público alemão é “ávido de cultura”.

“Neste festival em especial, quando pisamos o palco notamos de imediato que há uma avidez e um prazer enorme nesta antecipação da escuta. Há sempre um ambiente muito bonito neste festival e nestes 25 anos conseguiram celebrar a juventude, a Europa, a esperança e todos os valores europeus e o legado artístico da Europa”, apontou.

Este concerto está inserido no Encontro de Verão da JOP, um dos eventos mais importantes da programação anual desta orquestra, que começou a 30 de julho.

Durante duas semanas, os jovens músicos reúnem-se na sede da Orquestra de Câmara Portuguesa, para ensaios, tertúlias, sessões de consciência corporal e concertos.

Além da presença no festival Young Euro Classic, a JOP estará a 10 de agosto, no festival Kultursommer Nordhessen, em Kassel, com o pianista português Raul da Costa como solista.