Quinta-feira, 1 de outubro

Estreias no cinema

“O Ano da Morte de Ricardo Reis”: Fernando Pessoa, estabeleceu um universo paralelo criando uma série de heterónimos para sobreviver à solidão. José Saramago, prémio Nobel da literatura em 1998, fez regressar o heterónimo Ricardo Reis a Portugal, ao fim de 16 anos de exílio no Brasil. 1936 é o ano de todos os perigos — do fascismo de Mussolini, do Nazismo de Hitler, da terrível guerra civil espanhola e do Estado Novo de Salazar, em Portugal. Fernando Pessoa, o criador, encontra Ricardo Reis, a criatura. Duas mulheres, Lídia e Marcenda, são as paixões carnais e impossíveis de Ricardo Reis. Adaptação da obra de José Saramago para cinema, do realizador João Botelho.

“Farming” : Enitan, um jovem nigeriano, é enviado pelos seus pais para uma família britânica na esperança de que estes lhe consigam proporcionar um futuro mais promissor. Mas Enitan acaba por tornar-se no temido líder de um grupo de skinheads brancos na Inglaterra dos anos 1980. Escrito e realizado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, baseado na sua própria infância.

Antebellum: A Escolhida” : Se ele te escolher, nada te poderá salvar. Narra a história da bem-sucedida autora Veronica Henley (Janelle Monáe) que se vê presa a uma realidade horrível, cujos mistérios precisa de descobrir antes que seja tarde demais. Filme de terror americano escrito e dirigido por Gerard Bush e Christopher Renz na realização.

“Fantasmas de Guerra”: Com a Segunda Guerra Mundial perto do fim, cinco soldados norte-americanos são destacados para defender uma mansão francesa, anteriormente ocupada por um alto comando nazi. O que de início parecia ser uma missão simples, transforma-se numa aterradora experiência quando encontram um inimigo sobrenatural. Filme realizado por Eric Bress.

“Uma Sereia em Paris”: O cantor Gaspard prometeu nunca mais se apaixonar. Quanto a Lula, uma linda sereia, só tem a música para se defender dos homens, acelerando os seus corações até explodirem. Quando uma enchente no Sena deixa Lula aos pés do Flowerburger, o bar-cabaré onde Gaspard canta, dá-se um pequeno tsunami na vida de ambos. Ele, o homem que sofreu por ter amado demais, e ela, a criatura que nunca soube o que era o amor, conhecem-se. Filme realizado por Mathias Malzieu.

“Liga dos Animais Fantásticos”: Abandonados pelos donos, estes animais domésticos habituados a uma vida de prazeres e mimos, estão agora na mira dos robôs e terão de unir forças com o seu pior pesadelo, o vadio Roger, e o seu novo amigo Bob, um robô com emoções, desgastado e rejeitado, para impedir o maléfico Frank Stone de concretizar o seu plano. Será a Liga dos Animais Fantásticos capaz de salvar Robôtrópolis?

Oficina Os Mundos Secretos do Lioz

O Centro Cultural de Belém (CCB) organizou uma série de oficinas para os mais novos, começando nesta quinta-feira. Nesta oficina, crianças dos 6 aos 10 anos vão descobrir os segredos que as pedras do chão e das paredes do CCB guardam há milhões de anos e aprender que, antes de se transformarem na pedra lioz, o que existia era um ecossistema marinho repleto de organismos vivos. Vão aprender a identificar esses elementos como autênticos detetives e depois criar as próprias placas com plasticina, cheias de formas e cores para levar para a casa. Consulte a programação completa aqui.

Quanto: Inscrições a 6€

Há Fado no Cais

Lina, artista multidisciplinar, cantora e estudante atenta da obra de Amália, selecionou algum do seu repertório mais emblemático, que interpreta de uma forma assombrosa. Raül Refree, músico catalão e um dos produtores mais inovadores da atualidade, que deu uma nova perspetiva ao flamenco, produzindo artistas como Sílvia Perez Cruz ou Rosalía, assina todos os arranjos e produção deste projeto. Neste espetáculo vamos poder comprovar a sua visão particular, com o som de “catedral” que criou para este projeto, em conjunto com a voz de Lina.

Quando: 1 de outubro, às 21h00

Onde: CCB

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 23€

Começa o Soam As Guitarras 2020

Mais um ano, mais uma cidade, novos artistas, novos conceitos, estreias imperdíveis. Em 2020, na sua quarta edição, as guitarras também vão soar para a chegada deste projeto que tem a guitarra e as cordas, nos seu múltiplos formatos e abordagens, como núcleo conceptual para concertos íntimos em salas diversificadas (teatro, igrejas, auditórios) que se constituem como ambientes acolhedores que permitem aos artistas sentir melhor o seu público e ao público viver singulares momentos de partilha. Consulte a programação completa aqui.

Sexta-feira, 2 de outubro

DRIVE IN - Cinema ao ar livre

Até 5 de outubro, poderá ver filmes ao ar livre a partir do seu carro projetados no INATEL Caparica. O evento é de entrada livre, mas deve inscrever-se previamente. Nesta sexta-feira poderá ver a comédia dramática “Ousadas e Golpistas”. A exibição do filme começará às 21h30 e será ainda disponibilizado serviço de restauração e bebidas não alcoólicas.

Este é o melhor fim de semana para comer cabrito assado em Melgaço

O município de Melgaço recebe até dia 4 mais um fim de semana gastronómicos, com especial destaque para o cabrito assado. Nesta iniciativa participam mais de dez restaurantes — Adega do Sabino, Adega do Sossego, Floral de Melgaço, Mini-Zip, Miradouro do Castelo, O Adérito, O Brandeiro, Paris, Serra, Tasquinha da Portela e Verde Minho, entre outros.

Começa o Veggie Vibes

Entre os dias 2 e 6 o Mercado de Santa Clara e o Jardim Botto Machado estarão ocupados pelo festival de street food de comida vegetariana e vegan. Após uma edição online durante o confinamento, a organização quer trazer de volta o festival com todas as regras de higiene e segurança recomendadas pela Direção Geral da Saúde. Estão também disponíveis para receber candidaturas de novos projetos que estejam interessados em ter a sua banca por lá. Os expositores já confirmados são a Coxinha da Livia, Mundo Vegetariano, Cabane, Comer Com Cor, Vegan Cinnamon, Tomar Natural, Vegan Bites, Sal Doces ou Cherry your Trip.

Concerto de Diogo Piçarra + Irma

Benfica acolhe dez noites de música portuguesa, juntando em vinte espetáculos nomes consagrados e em ascensão. Diogo Piçarra e Irma passam pelo evento Lisboa ao Palco para um concerto duplo, às 20h45. O recinto terá uma lotação reservada a cerca de 600 lugares, sentados, cumprindo todas as normas de distanciamento social, higiene e segurança enunciadas pela Direção-Geral da Saúde.

Onde: Quinta da Alfarrobeira, Benfica

Quanto: Bilhetes a 15€

Festival Santa Casa Alfama

No ano em que se celebra o centenário de Amália Rodrigues, voz maior do fado português, o festival Santa Casa Alfama regressa à cidade nos dias 2 e 3 de outubro. Na edição deste ano haverá apenas lugares sentados para cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde e será obrigatório o uso de máscaras. Mariza, no dia 2, e Gisela João, a 3, são as cabeças de cartaz. Pode consultar a programação completa aqui.

Quanto: Bilhetes entre os 25€ e os 40€

Sábado, 3 de outubro

Começa a Feira Gráfica Lisboa

Sob o mote “Continuar a Publicar!” a edição deste ano será no Mercado de Santa Clara para o Pavilhão Branco, no Museu de Lisboa e terá um formato de exposição, ainda que o objetivo central continue a ser o de promover a cultura escrita e artística das mais diversas iniciativas microeditoriais. Haverá também espaço para venda de publicações, no site do evento. A feira é de entrada livre, limitada ao espaço.

Quando: Até 11 de outubro (entre as 14h30 e as 19h00)

Concerto de Amor Electro + Viva o Samba

O ciclo Lisboa ao Palco traz ao palco neste sábado Amor Electro e Viva o Samba.

Onde: Quinta da Alfarrobeira, Benfica

Quanto: Bilhetes a 15€

Concerto de Lena d’Água

A cantora Lena d’Água sobe ao palco do auditório do Quartel das Artes já no próximo dia 3 de outubro, às 21h30. Trinta anos depois do seu último álbum de originais, Lena d’Água regressou aos discos em 2019 com “Desalmadamente”. Um disco aplaudido pela crítica confirmando-a como a mais genuína e brilhante estrela da pop portuguesa.

Quanto: Bilhetes a 10€

Domingo, 4 de outubro

Assista a Rebel Without a Cause no CCB

O filme que tornou James Dean num ícone do cinema americano, e o mais intemporal filme de Nicholas Ray, é um mítico retrato da juventude americana no pós-guerra, uma geração marcada pela solidão, raiva e frustração. Estará em exibição no CCB neste domingo às 16h00.

Quanto: Bilhetes a 7€

Festival Mental Júnior 2020

Porque falar da saúde mental é também para os mais pequenos, o Mental Júnior volta nesta edição do Festival Mental com uma curta e longa metragens de animação. Consulte toda a programação aqui.

Onde: Cinema São Jorge

Termina Lisboa ao Palco

Para encerrar o ciclo de concertos em Benfica, Pedro Abrunhosa e Elisa Rodrigues dão um concerto duplo às 19h00 neste domingo.

Onde: Quinta da Alfarrobeira, Benfica

Quanto: Bilhetes a 15€

Segunda-feira, 5 de outubro

Write Out Loud! | Workshop de poesia

Um dos maiores desafios dos poetas é estabelecer e materializar sua voz pessoal em forma poética. Este workshop terá como foco a introdução de aspirantes a poetas a diferentes géneros, poetas, estilos e formas poéticas, com o objetivo de exercitar a sua caneta (ou teclado) com uma abordagem prática. Precisa de levar a sua própria caneta e caderno.

Quando: 5 de outubro, às 18h30

Onde: Curious Monkey, Lisboa

Quanto: À base de doações

Terça-feira, 6 de outubro

Concerto de Luísa Sobral

Depois de uma bem sucedida digressão por salas e festivais nacionais e internacionais — Austrália, Espanha, Itália, Japão, Polónia, Uruguai —, Luísa Sobral prepara-se para encerrar a digressão do seu último disco 'Rosa' com um concerto especial num local que tem tanto de intimista como de icónico: o Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa. Será no dia 6 de Outubro às 21h00.

Quanto: Bilhetes entre os 18€ e os 100€

Quarta-feira, 7 de outubro

Concerto de Samuel Úria

“Nascido no decote da nação, entre o Caramulo e a Estrela, Úria leva para os palcos o blues do Delta do Dão. De lenda rural para lenda urbana, tudo está certo: meio homem meio gospel, mãos de fado e pés de roque enrole”. É desta forma que há já perto de uma década todos os textos associados a Samuel Úria começam. E este não será exceção.

Quando: 7 de outubro, às 21h30

Onde: Casa da Música

