Música festiva, interpretada por vários artistas, já está a preencher as estações oferecendo aos utentes uma viagem sonora.

Esta quinta-feira foi a vez da Banda da Música da Carris celebrar a época festiva na estação do Cais Sodré como é possível ver no Tik Tok do SAPO24.

Amanhã irá tocar T’UNICA- Universidade Intergeracional do Concelho de Almada no Marquês de Pomba às 17h00 e Orquestra Ligeira da CARRIS toca no sábado, às 16h30 em S. Sebastião.

O programa completo termina no dia 6 de janeiro e pode ser consultado aqui.