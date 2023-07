A artista mexicana Lila Downs atua hoje no Festival Músicas do Mundo, que regressa a Sines, com oito concertos divididos por três palcos.

Vencedora de um Grammy e seis Grammy Latinos, Lila Downs trará o seu novo álbum, “La Sánchez”, com canções que denunciam a injustiça social, os problemas da imigração e a defesa das mulheres, especialmente das indígenas e trabalhadoras.

Nomeada por Chavela Vargas como sua sucessora artística, Lila Downs combina diversos géneros e ritmos, cantados em vários idiomas.

Entre hoje e sábado, cada dia de festival terá oito concertos por dia, uns gratuitos, outros pagos.

Os alentejanos RAIA, com foco na viola-campaniça, abrem as 'hostilidades' de hoje, no Pátio das Artes, às 16:30.

De seguida, o castelo de Sines abre-se para acolher as portuguesas A Garota Não (18:00) e Carminho (21:00), Lila Downs (22:15), a maliana Rokia Koné (23:30) e os cubanos Cimafunk (00:45).

Os Brushy One String, da Jamaica (02:15), e os Kin' Gongolo Kiniata, da República Democrática do Congo (03:30), fecharão a noite no palco da Avenida Vasco da Gama, junto à praia.

A 23.ª edição do Festival Músicas do Mundo conta com artistas de 27 países.

Organizado anualmente pela Câmara Municipal de Sines, sob o lema “Música com espírito de aventura", o festival atrai alguns milhares de pessoas à costa alentejana.

Vencedor da categoria Melhor Programa Cultural nos últimos Iberian Festival Awards, o Músicas do Mundo oferece ainda uma vasta programação de atividades paralelas.