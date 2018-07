Esta é uma tradição que se renova nesta décima quinta edição das festividades do Espírito Santo, cuja essência é a partilha, solidariedade e igualdade, entre outros valores cristãos.

E foi no âmbito do espírito da dádiva que foram distribuídas também 55 pensões a várias instituições particulares de solidariedade social e servidas mais de 13.000 sopas, no sábado, no Campo de São Francisco.

Enquanto aguardavam pela massa e leite, milhares de açorianos oriundos de várias ilhas, a par de emigrantes e turistas, usufruíam dos cantares dos grupos de foliões, enquanto outros apreciaram o quarto do Espírito Santo montado no edifício da Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde estão representados as 24 freguesias e os inúmeros Impérios do concelho, através de 97 coroas e 107 bandeiras.

Também no edifício dos Paços do Concelho, realizou-se o concurso de massa sovada, que teve como juízes os membros da Confraria de Gastrónomos dos Açores, sendo que dos 22 bolos de massa sovada que foram a concurso o primeiro lugar foi atribuído a Santa Clara, seguida das freguesias de Candelária e São José.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, que é o mordomo das festas, destacou à Lusa a “mobilização máxima” de todas a freguesias nesta que é uma “festa do povo pelo povo”, bem com a riqueza que os emigrantes da diáspora atribuem às festividades “vivendo e revivendo a sua infância”, a par da “passagem de testemunho” a filhos e netos nos Estados Unidos e no Canadá.