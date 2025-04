Originalmente lançado em 2009, Minecraft tem sido o jogo de eleição de muitos adolescentes há mais de uma década. Quer seja no modo survival, creative, hardcore, spectator ou adventure, o jogo foi feito para agradar todos os gostos. Mas como é que se cria uma história digna da grande tela para um jogo sandbox?

Ao contrário de vários jogos de computador, Minecraft não tem uma história. Claro, tem o seu elemento de sobrevivência e personagens recorrentes, mas não tem nenhuma história oficial, como o “Super Mario Bros.” com o icónico rapto da Princesa Peach, ou The Last of Us, com a morte de Sarah.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

Jared Hess, o realizador conhecido por ‘Napoleon Dynamite’, optou por uma narrativa clássica neste género de filmes. Quatro personagens, Garrison, Henry, Natalie e Dawn, são transportadas através de um portal para um mundo cúbico e bizarro que vive da imaginação. Para voltarem para casa, o grupo tem de embarcar numa missão mágica com o especialista Steve, protagonizado por Jack Black, e conquistar este mundo.

De uma perspetiva cinematográfica, a história está um pouco cansada. Todos sabemos que as personagens vão conseguir sair do mundo imaginário, todos sabemos que vão ter um conflito quase fatal e ao qual vão sobreviver. Já vimos imensas versões deste filme onde apenas o cenário muda. Não há nada de novo.

De uma perspetiva de produtor de Hollywood, o clássico vende. A comunidade de fãs do Minecraft é enorme e garante um sucesso no box office. A curiosidade de ver o jogo numa plataforma diferente é suficiente para levar as pessoas ao cinema. Nem todos os filmes têm de ser nomeados aos Óscares.

Para colocarmos em perspetiva só no primeiro fim-de-semana em exibição, o filme já angariou mais de 300 milhões de dólares em bilheteira, um resultado superior, por exemplo, a qualquer um dos filmes lançados em 2025 e que o coloca na rampa de lançamento para alcançar os mil milhões de dólares de receitas nas próximas semanas.

Concluindo, a fórmula continuará a vender por causa da lealdade das comunidades. Os fãs criam as suas próprias experiências cinematográficas, com movimentos e roupas das personagens. Mas também não ficamos chocados que a avaliação no IMDb seja de 6 estrelas.