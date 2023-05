O evento, a realizar nas instalações da Biblioteca Municipal Luís Augusto das Neves, destaca encontros e conversas com os autores António Mota (literatura infanto juvenil, dia 18) e Carmen Garcia (autora do ‘blog’ “Mãe imperfeita” e do ‘best-seller’ “A Última Solidão”, dia 21).

A Feira do Livro de Pinhel, que tem a sessão de abertura marcada para as 21:30 do dia 17, também inclui espetáculos com a Orquestra de Guitarras e Grupo de Percussão da Academia de Música de Pinhel (21:30, dia 18), com o Grupo de Sopros da Academia de Música de Pinhel (21:30, dia 19) e uma “Noite de Poesia” com o Movimento Poético Pinhelense (21:30, dia 20).