Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Francisco Sena Santos:

O jornalista e radialista Francisco Sena Santos é o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas, para um passeio conduzido por José Sá Fernandes que nos leva até à Ajuda e a Monsanto, numa viagem recheada de histórias como a do gato que desapareceu no palácio da Ajuda e apareceu no Jardim Botânico (levantando questões sobre a existência de uma passagem secreta), as zebras que por ali andaram e os curiosos nomes de algumas ruas.

Pode ouvir e subscrever o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts.