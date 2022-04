O magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) está de regresso aos anos 30 de "Monstros Fantásticos", a pré-saga da saga do mundo feiticeiro antes de Harry Potter tomar Hogwarts (e o mundo) de assalto. J.K. Rowling co-escreve o guião com Steve Kloves e ao leme dos Encantamentos está o David Yates de sempre (é o sétimo filme do Universo que o realizador assina e foi ele que tomou as rédeas de "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" e "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", os dois primeiros da saga que agora chegou aos cinemas).

Porém, neste terceiro filme, Newt (com o seu laço mundano e as suas calças demasiado curtas) e as suas criaturas amorosas da natureza vão dividir o protagonismo "dos bons" com uma das personagens mais queridas dos livros desde que apareceu no universo há mais de duas décadas: o professor Dumbledore. Interpretado por Jude Law, vamos ficar a saber mais sobre o seu passado… integrante (nós por aqui temos cuidado com os spoilers!)

Ora, mas se há um lado bom, tem de existir forçosamente a sua contraparte, o lado mau e o vilão da história. Por ocasião de "Os Segredos de Dumbledore", a honra coube ao poderoso Feiticeiro Negro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) que tem a ambição de controlar o mundo dos feiticeiros. O que não estava certamente a contar é que há um exército destemido de feiticeiros, bruxas e um corajoso pasteleiro muggle à sua espera!