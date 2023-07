A informação, avançada pela Globo, foi adiantada por familiares da artista, nomeadamente o primo e amigos próximos.

Neusa estava afastada da televisão desde 2016, quando participou na novela 'Êta Mundo Bom', mas atuou recentemente na peça 'Gaslight', no ano passado, e em 2021 no filme 'Nas Mãos de Quem Me Leva'.

A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa", escreveu.

Além de atriz, Neusa também dobrou vários conteúdos, com trabalhos de destaque principalmente nos anos 80. Fez ainda parte do elenco do clássico Jaspion, no qual interpretava a personagem Apple, e fez a voz de Kilmaza no desenho animado Zillion.

Aos dezanove anos, trocou a música pelos estudos na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Depois, dedicou a sua carreira integralmente ao teatro, iniciando a carreira na televisão em 1974, na TV Cultura, onde integrou o Teleteatro e o Telecurso.