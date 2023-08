A primeira vez que se ouviu falar de Cheems Balltze foi em 2017, quando a sua fotografia a descansar no chão da sua casa se tornou viral. Depois disso, e já com 12 anos de idade, contava neste momento com mais de 800 mil seguidores de todo o mundo no Instagram.

O animal terá morrido na passada sexta-feira, 18 de agosto, durante uma luta contra o cancro. A notícia foi avançada pela sua dona Kathy nas redes sociais.

Referindo-se ao animal com o nome carinhoso de “Ball Ball”, a dona pediu para que o seu cão fosse lembrado pela “alegria que proporcionou” a todos.

“O Ball Ball ‘adormeceu’ no dia 18 de agosto durante uma cirurgia. (...) Ele ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muita alegria a muitos de vós, mas agora a sua missão está concluída”, lê-se na legenda da publicação.

“Tínhamos planeado que ele faria quimioterapia ou outro tipo de tratamento após esta operação, mas agora é demasiado tarde”, escreveu também.

“Não fiquem tristes. Pensem na felicidade que ele trouxe ao mundo. (...) Acredito que esteja a correr livremente pelo céu e a ter deliciosas refeições com os seus novos amigos”, disse por fim, e agradeceu a todos os que a ajudaram nesta fase final.

Cheems Balltze é um exemplar da raça Shiba Inu e sempre viveu em Hong Kong, onde começou a entreter as pessoas na Internet em 2015, quando Kathy decidiu criar uma conta oficial de Instagram para o animal. Apesar de, todos os dias, partilhar fotografias engraçadas da sua rotina, só dois anos mais tarde é que Balltze ficou imediatamente viral com uma fotografia publicada a 4 de setembro de 2017, que passou a ser usada em inúmeros contextos.