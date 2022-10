O ator, comediante e escritor, Leslie Jordan, morreu nesta segunda-feira, aos 67 anos, depois de um acidente de carro em Los Angeles.

De acordo com as autoridades, o ator terá tido um problema de saúde enquanto conduzia, fazendo com que o seu BMW embatesse contra um prédio em Hollywood.

Conhecido pelos papéis que desempenhou nas séries "Will & Grace" - que lhe valeu um Emmy -, e "American Horror Story", Jordan tornou-se numa sensação das redes sociais, durante a pandemia, ao publicar vídeos diários na sua conta do Instagram.

"O mundo fica hoje mais cinzento ao perder o amor e a luz de Leslie Jordan", disse o seu agente. "Não só foi um grande talento e um colega divertido para trabalhar, como também contribuiu para que todos ultrapassassem um dos momentos mais difíceis da nação [a pandemia]", declarou ainda David Shaul, citado pelo The Guardian.

No Twitter, foram vários os atores que deixaram mensagens de homenagem a Leslie.

"Leslie Jordan era uma das pessoas mais divertidas com quem tive o prazer de contracenar. Todos que o conheceram, que o amaram, sabem que não haverá ninguém como ele. Um talento único com um coração enorme. Serás lembrado, meu querido amigo", disse Sean Hayes, que contracenou com ele, em Will & Grace e que ficou de "coração partido" com a notícia.

Recentemente, Jordan apareceu na série de comédia "Call Me Kat", de Mayim Bialik (atriz que ficou célebre em "A Teoria do Big Bang"), e participou em "The Cool Kids".

A causa da morte do ator não foi, entretanto, oficialmente divulgada.

(notícia atualizada às 22h50)

*Com Lusa