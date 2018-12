Do programa, segundo a organização, faz parte o 7.º Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana, com prémios para os melhores doces e que pretende sensibilizar para a importância da divulgação e preservação de doçaria tradicional portuguesa.

Doceiras e doceiros de vários pontos do país também vão participar no evento, mostrando “o que de melhor se faz ao nível da doçaria tradicional e palaciana”, acrescentou.

O certame, que vai na 19.ª edição, é promovido pela Câmara de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, no Parque de Exposições da vila.

Segundo a autarquia, o certame transforma Alcáçovas na “capital da doçaria conventual e palaciana” e já se afirmou como “um dos eventos de inverno da região que atrai cada vez mais visitantes”.

Nesta 19.ª edição, o programa vai incluir também três sessões de ‘showcooking’, com a presença de doceiras e doceiros do concelho, nomeadamente Casa Maria Vitória Margarida Ilhéu e Padaria do Ernesto.

Além dos doces, a iniciativa oferece aos visitantes um programa cultural que abarca cante alentejano, música popular, fado e ‘gospel’.

Na sexta-feira, a música arranca com a centenária Banda da Sociedade União Alcaçovense, seguindo-se atuações de grupos de cante alentejano, enquanto, no sábado, estão previstos espetáculos com os Dona Zéfinha os fadistas Luís Caeiro e Ana Sofia Varela.

A “banda sonora” do evento encerra, no domingo, com cante alentejano, um grupo de cavaquinhos e um espetáculo musical com o Coimbra Gospel Choir, constituído por cerca de 40 elementos e dirigido pelo maestro Nuno Mendes, referiu a organização.

Um passeio a cavalo, uma caminhada, o XX Critério de Corta Mato Paulo Guerra e o IX Passeio BTT “Rota dos Doces Sabores: BikePapper” são algumas das iniciativas desportivas, promovidas por associações locais, que constam do programa.