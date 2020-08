Em destaque esteve, também, a banda de K-Pop, BTS, que arrebatou quatro prémios: Melhor Pop, Melhor K-Pop, Melhor Grupo e Melhor Coreografia.

Miley Cirus (Melhor Direção Artística e Melhor Edição com o tema “Mother’s Daughter”) arrecadou dois galardões, enquanto os restantes premiados da noite foram Doja Cat (‘Push Best New Artist’), The Weekend (Melhor R&B), Megan Thee Stallion (Melhor Hip-Hop), Machine Gun Kelly (Melhor Alternativa), Coldplay (Melhor Rock), Maluma ft. J. Balvion (Melhor Latina), H.E.R. (‘Video For Good’ com o tema “I Can’t Breathe”), BLACKPINK (Canção de Verão com o tema “How You Like That”) e Dua Lipa (Melhores Efeitos Visuais com o tema “Physical”).

A cerimónia foi conduzida por Keke Palmer e abriu com uma homenagem a Chadwick Boseman, ator reconhecido pelo papel de Pantera Negra, super-herói da Marvel, que morreu na sexta-feira, vítima de cancro.

A atriz e ativista aproveitou também o palco dos MTV VMA 2020 para apelar às consciências dos fãs em temas como as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a violência policial e o movimento “Black Lives Matter”.

No âmbito da covid-19, foram vários os apresentadores de prémios, vencedores e artistas a apelar para o uso de máscara e a adoção de comportamentos responsáveis, numa cerimónia que homenageou os profissionais de saúde de todo o mundo com uma seleção de vídeos de médicos, enfermeiras e outros profissionais do ramo a cantar e a dançar.

Os profissionais da saúde e trabalhadores de instituições que interpretaram esses vídeos tiveram direito ao seu próprio prémio de Heróis do Dia-a-Dia: Trabalhadores da Saúde na Linha da Frente: Dr. Elvis Francois e Dr. William Robinson (‘Imagine’), Dr. Nate Wood (‘Lean On Me’), Equipa da Zaragatoa do Hospital da Universidade de Jefferson (‘Level Up’), Lori Marie Key (‘Amazing Grace’) e Jason ‘Tik Tok Doc’ Campbell.

Os MTV VMA realizam-se anualmente desde 1984 com o objetivo de premiar os melhores telediscos de cada ano e decorrem, normalmente, em Nova Iorque, apesar de já terem tido edições em Los Angeles, Las Vegas e Miami.