Um mural gigante foi inaugurado nesta quarta-feira no centro financeiro de São Paulo, capital económica do Brasil. A obra foi pintada com cinzas da Amazónia e de outras áreas desmatadas para o avanço de plantações de soja, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Também foi usada lama de localidades do Rio Grande do Sul devastadas pelas enchentes históricas de maio, associadas às mudanças climáticas.

Nelson ALMEIDA / AFP