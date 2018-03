O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou hoje, em Lisboa, que o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) vai receber uma peça "das mais significativas" da Coleção do Novo Banco, que será em breve apresentada.

O ministro falava numa cerimónia no MNAA, de apresentação da pintura "A Anunciação", adquirida pelo Estado, num leilão, em Nova Iorque, em fevereiro, por 280 mil euros, tornando-se a primeira obra deste artista a entrar na coleção daquela entidade.

De acordo com o ministro, graças a um acordo entre a administração do Novo Banco e o Ministério da Cultura firmado este ano, "serão colocadas à fruição pública em museus de todas as regiões do país" peças daquela coleção de arte privada, e "uma das mais significativas será depositada no Museu Nacional de Arte Antiga", sem adiantar qual.

Luís Filipe Castro Mendes falava perante o primeiro-ministro, António Costa, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, a diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, e o diretor do museu, António Filipe Pimentel, que se encontravam presentes na cerimónia de apresentação do quadro.