“Estamos a falar de uma casa de fotografia oitocentista, a mais antiga do país, que passou por quatro gerações da mesma família, portanto estamos a falar de um património que diz muito aos madeirenses, fez parte do quotidiano e da vivência da Madeira”, disse, em entrevista à agência Lusa, a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

O Atelier Vicente’s, agora renomeado Museu de Fotografia da Madeira, foi fundado em 1863 por Vicente Gomes da Silva e manteve-se operacional até 1978, ano em que o edifício, no centro do Funchal, e o espólio, com mais de 1,5 milhões de negativos, foram adquiridos pelo Governo Regional da Madeira.

Em 1866, três anos após a abertura da casa, Vicente Gomes da Silva recebeu o título de fotógrafo da Imperatriz Elisabeth (Sissi) da Áustria e, em 1903, o de fotógrafo da Casa Real Portuguesa, o que contribuiu ainda mais para a sua importância, tornando-se num dos estúdios mais bem apetrechados do século XIX.

O espaço abriu ao público em 1982 como museu e em 2014 encerrou para obras, tendo o executivo investido 1,2 milhões de euros na reabilitação do prédio e 500 mil euros, com comparticipação comunitária de 85%, no restauro e salvaguarda do acervo.

“Queremos ir mais além neste espaço museológico, queremos que o Museu de Fotografia – Atelier Vicente’s seja uma referência ao nível nacional e queremos que possa projetar a Madeira internacionalmente nesta área”, afirmou Paula Cabaço.