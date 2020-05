“Não esperamos enchentes, mas que as pessoas venham ver as obras de arte, que nunca desapareceram, e as possam abraçar com os olhos”, disse a diretora do museu, Emília Ferreira, contactada pela agência Lusa sobre o impacto da pandemia de covid-19 no quotidiano do museu, no centro histórico de Lisboa.

Dois dias depois do encerramento ao público exigido pelo plano de contingência de luta contra a pandemia, a equipa do Museu do Chiado começou a reforçar os seus conteúdos nas redes sociais, uma atividade que lhe trouxe “um aumento exponencial de visitantes no Facebook, para 20 mil”, revelou.

Sobre a reabertura ao público, já anunciada pelo Governo para 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, a diretora indicou que houve uma reunião na semana passada com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para receber orientações.

“Vamos avaliar o número de vigilantes disponíveis e as condições sanitárias. Até dia 18, vamos criar um plano e ter tudo preparado para receber o público com toda a segurança”, garantiu Emília Ferreira.