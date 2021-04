A poucos minutos da abertura, prevista para as 14:30, eram já várias as pessoas que aguardavam à porta do Museu do Holocausto do Porto, na zona do Campo Alegre.

Depois de verem o anúncio da abertura do museu nas redes sociais, Vânia Luis e Joel Valente decidiram visitar o espaço, especialmente, por retratar um tema que “suscita bastante interesse” a ambos.

“O Holocausto não se passou assim há tanto tempo e não deve ser esquecido, sobretudo para que não se repita”, afirmou Vânia.

Também Joel salientou a importância deste museu para reavivar a memória: “É importante manter vivo este sentimento, de que isto [holocausto] foi muito mau para a humanidade”, acrescentou.

À entrada no museu, os visitantes têm de deixar todos os seus pertences, incluindo telemóveis e máquinas fotografias, em cacifos próprios para que usufruam em pleno a visita.

“Este museu não é só um equipamento cultural que abriu portas, as pessoas, efetivamente, querem saber mais sobre o tema”, afirmou Hugo Vaz, curador do espaço.

À semelhança de outros espaços, o Museu do Holocausto do Porto segue uma linha cronológica, mas começa pelo fim com uma fotografia do “portão da morte” para “forçar as pessoas a pensarem em toda a história antes de começarem a visita”.

“O que aconteceu durante o holocausto pode voltar a acontecer. É imperativo passar a mensagem e informar para que tal não volte a acontecer”, disse, lembrando que essa é a principal missão do equipamento cultural.

Também na primeira sala do museu, não passa despercebida a “simbólica” menorá — um candelabro e um dos principais símbolos do judaísmo — presa por arame farpado e, logo de seguida, uma réplica de uma camarata.

“As camaratas servem para nos questionarmos e pensarmos. Nunca para substituir”, referiu Hugo Vaz.

Várias fotografias tiradas em camaratas por oficiais da União Soviética ou provenientes do Museu do Holocausto ‘Yad Vashem’, em Jerusalém, preenchem as paredes do espaço.

Na sala dos nomes, os vários que aparecem expostos nas paredes “representam os seis milhões de judeus” que morreram nos campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

À semelhança da menorá, também dois Sifrei Torá (rolos da Torá, um texto sagrado do judaísmo), outrora oferecidos à sinagoga do Porto por refugiados que chegaram à cidade com as suas vidas desfeitas, estão presentes no espaço presos por arame farpado.

São precisamente os dois Sifrei Torá que encaminham os visitantes a lerem as mais de 400 fichas de refugiados judeus (que integravam o acervo da Comissão de Assistência dos Judeus Refugiados) que passaram pelo Porto.

“Estas fichas visam individualizar a história, uma vez que falam das origens destes refugiados, do que passaram e para onde pretendiam ir”, disse curador.

As fichas, outrora pertencentes a jovens, advogados, juízes e artistas, vão ser usadas como referência para o estudo sobre a “passagem dos refugiados judeus no Porto”.

Entre fotografias, fichas e legendas, vários filmes vão retratando a vida judaica antes do holocausto, o nazismo, a expansão nazi na Europa, os guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho, a solução final, as marchas da morte, a libertação e a população judaica no pós-guerra.

Além de homenagear as vítimas do holocausto, o museu homenageia também “os justos entre as nações”, isto é, as pessoas que não pertenciam à comunidade judaica, mas que acabaram por a ajudar, como é o caso de Aristides de Sousa Mendes ou do padre Joaquim Carreira.

“O ser humano tem tendência a esquecer e é preciso promover a educação”, afirmou Hugo Vaz.

O Museu do Holocausto, tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto, cujos pais, avós e familiares foram vítimas dos nazis na Segunda Guerra Mundial funcionará nos dias úteis entre as 14:30 e as 17:30.

O museu, que será de acesso livre até ao final de maio, vai investir no ensino, na formação profissional de educadores, bem como na promoção de exposições.