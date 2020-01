Na apresentação, Marina Chinchilla, da administração do Museu do Prado, sublinhou que o resultado poderia ser ainda superior se o estudo incidisse nos dados estatísticos de 2019 – ainda não finalizados – uma vez que o museu atingiu um marco histórico no ano passado com mais de 3,2 milhões de visitantes.

Os dados são revelados numa altura em que a direção do Museu do Prado aguarda o orçamento do Estado do novo governo espanhol para avançar com a ampliação do Salão dos Reinos.

O Museu do Prado, que é descrito como “a instituição cultural mais importante de Espanha”, está ainda a celebrar 200 anos, a contar da inauguração a 19 de novembro de 1819.

Apresenta uma coleção de cerca de 8.000 pinturas, das quais 1.700 estão expostas no edifício Villanueva e mais de 3.200 estão distribuídas por instituições culturais de Espanha.

Foi o neto de Carlos III, Fernando VII, que tomou a decisão de criar um Real Museu de Pintura e Escultura, impulsionado pela mulher, a rainha portuguesa Maria Isabel de Bragança. O edifício do Museu do Prado foi desenhado por Juan de Villanueva em 1785.