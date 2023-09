“O novo espaço, com previsão de abertura no último trimestre de 2024, permitirá duplicar o número de peças em exposição, de 250 para 500, acolhendo um acervo de mais de 1.300 instrumentos musicais do século XVI ao XXI, a par de espólios de partituras, fonogramas, iconografia e documentação variada”, indicou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em comunicado.

Durante este período, o museu vai levar a cabo uma “intervenção exaustiva de conservação e restauro dos instrumentos musicais”, no valor de 300 mil euros, a começar pela higienização do acervo.

Assim, o Dia Mundial da Música, em 1 de outubro, vai ter um significado diferente do habitual para o museu, que vai acolher, antes de encerrar em Lisboa em definitivo, dois concertos de entrada livre: às 11h00, a pianista Marta Menezes vai interpretar obras de Óscar da Silva, Artur Santos e António Fragoso, enquanto às 15:00, a flautista Adriana Ferreira e a pianista Isolda Crespi Rubio vão tocar peças de Eurico Carrapatoso, Camargo Guarnieri, José Vianna da Motta e Alberto Ginastera.

No comunicado hoje divulgado, a DGPC recordou que “a ala norte do Palácio Nacional de Mafra está a ser requalificada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de seis milhões de euros” e que “as novas instalações permitirão ao Museu Nacional da Música usufruir de uma área total de 7.500 m2 e dispor de um espaço expositivo com cerca de 2.000 m2”.

“O Museu ganha, desta forma, capacidade de duplicar as peças expostas, apresentando algumas novidades, mas mantendo em destaque instrumentos icónicos da coleção, como o cravo Taskin, construído em 1782 a pedido do rei Luís XVI de França, o violoncelo Stradivarius que pertenceu ao rei Luís [de Portugal], e o piano que foi usado pelo compositor e pianista Franz Liszt quando em 1845 esteve em digressão em Portugal”, lembrou a DGPC, mencionando ainda os cravos Antunes, de 1758 e 1789, que são tesouros nacionais.

O projeto do novo Museu Nacional da Música, a instalar no Palácio Nacional de Mafra, vai ser apresentado “com maior detalhe sobre a museografia”, na sexta-feira, no âmbito do 12.º Encontro Nacional de Investigação que vai decorrer naquela vila.

O Museu Nacional da Música está a funcionar em instalações de caráter provisório, há 30 anos, na estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa.