Concerto pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos

O que é: Chostakovich escreveu o seu oitavo quarteto de cordas em Dresden em 1960, inspirado pela imagem das ruínas do bombardeamento à cidade. É uma obra emotiva, pensada como uma espécie de despedida que reúne citações de muitas outras obras do compositor, combinadas de forma genial. Escrito pouco mais de meio século antes, o único quarteto de Ravel completa este recital do Quarteto de Cordas de Matosinhos. Obra envolta em polémica na época em que foi escrita, mal recebida pelos críticos mas admirada por figuras como Debussy, rapidamente foi incluída no repertório dos grandes quartetos e se tornou um dos mais tocados do séc. XX.

Este concerto faz parte da retoma da atividade da Casa da Música e é de entrada livre, com lotação limitada.

Quando: Às 19:30

Onde: Sala Suggia, Casa da Música, Porto.

"Clube dos Poetas Vivos" prossegue sessões online

O que é: Iniciativa realizada em parceria pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Casa Fernando Pessoa desde 2016 é agora apresentada numa versão online e semanal

Neste novo encontro online, Teresa Coutinho, coordenadora do Clube, convida vários atores para leituras de poemas. Com um tema distinto a cada semana. O Clube dos Poetas Vivos terá novas sessões até ao final de junho, onde são lidos poemas e evocados poetas associados a questões como "Poesia & Feminismo", "Poesia Negra Norte Americana", "Poesia Experimental Portuguesa" ou "Poesia erótica e satírica".

A sessão desta semana é sobre Poesia Experimental Portuguesa.

Quando: às 17:00

Onde: No Instagram do D. Maria II

Atelier-Museu Júlio Pomar reabre com nova exposição

O que é: O Atelier-Museu reabre com a exposição "Em Torno do Acervo II", que inclui obras nunca expostas. A mostra, com curadoria de Sara Antónia Matos e Pedro Faro, fica patente até 27 de setembro, e é a sequência da primeira, com o mesmo nome, que marcou a inauguração deste espaço museológico dedicado à obra de Júlio Pomar, inaugurado em 2013.

Quando: O museu abre às 11:00 e encerra às 13:00. Reabre às 14:00 e volta a encerrar às 17:00.

Onde: Lisboa

Prossegue ciclo "Desconfinamento no Museu" Nacional da Música

O que é: O ciclo, criado por Ana Paula Russo, tem como objetivo o retorno gradual dos músicos e do público ao Museu Nacional da Música e é constituído por pequenos momentos musicais. Os concertos são gravados e apresentados online.

No programa de hoje, comparecem José Carlos Araújo (cravo), Mariana Castello-Branco (canto) e Nuno Cardoso (violoncelo).

Lotação máxima: 20 pessoas. Uso de máscara obrigatório.

Quando: às 16:00

Onde: No Museu Nacional da Música, em Lisboa, assim como nas suas nas páginas de Instagram e Facebook.

Live With Massimo Bottura

O que é: Massimo Bottura, chef italiano por trás do Osteria Francescana, restaurante com três estrelas Michelin localizado em Modena, em Itália, partilha online algumas das suas receitas.

Quando: às 19:30

Onde: Na conta de Instagram de Massimo Bottura