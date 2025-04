Na comédia, o teatro de Ponta Delgada vai receber nos dias 19 e 20 de maio, o espetáculo “Um português e um brasileiro entram num bar”, com interpretação de Gregorio Duvivier (o brasileiro) e Ricardo Araújo Pereira (o português).

Segundo o diretor de produção do equipamento cultural, Alexandre Pascoal, o espetáculo acontece em maio, dado que o dia da língua portuguesa se comemora no dia 05.

“É um espetáculo em torno na língua portuguesa, que nos une e que nos diferencia, porque o Brasil fala português. É uma conversa sobre os particularismos da língua portuguesa e os seus vários significados [nos dois países), apesar de falarmos a mesma língua”, explicou aos jornalistas.

Ainda na comédia, no dia 21 de junho, Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro apresentam em Ponta Delgada o espetáculo “Vamos todos morrer ao vivo”.

Na música, o concerto W. A. Mozart Concertante e Sinfónico, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Giancarlo de Lorenzo, e com a participação do pianista Vasco Dantas, no dia 3 de maio, abre a agenda dos próximos dois meses.

Também na música, para o dia 28 de junho, está marcado o Concerto de Laureados do concurso Margarida Magalhães Sousa, promovido pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada.

Na dança, a programação do Teatro Micaelense inclui três espetáculos.

No dia 31 de maio o público é convidado a assistir à composição coreográfica “Acorrentados”, de Ana Cosme, que envolve alunos de várias faixas etárias.

Segue-se o espetáculo comunitário “Tsugi” (do japonês reparar, ligar, unir), pela companhia Bodybuilders, com direção artística e coreografia de Rafarel Alvarez (7 de junho) e “Fantasia”, pelo estúdio de dança de Ana Cymbron e Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Ponta Delgada (14 junho).

No teatro escolar, destaca-se, no dia 23 de maio, a apresentação da peça “A voz da liberdade”, com encenação de Fátima Sousa e a participação de alunos da Escola Roberto Ivens.

Estão ainda programadas outras iniciativas do serviço educativo, como oficinas de expressão dramática, corporal e musical, e a conferência promovida por Amélia Lopes “Azores Spirit Summit” (31 de maio).

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do Teatro Micaelense para os meses de maio e junho, a presidente do conselho de administração, Maria José Duarte, explicou que esta apenas contempla dois meses, uma vez que em julho e agosto serão realizadas obras de manutenção da caixa de palco, no valor de 120 mil euros.

“[As obras] serão para reabilitar a caixa de palco do nosso teatro, porque está a haver infiltrações, o que poderá provocar insegurança nos nossos trabalhadores e nos nossos visitantes”, adiantou.

Maria José Duarte também referiu que a programação para maio e junho é “de qualidade e diversificada” e inclui participação de artistas locais, nacionais e internacionais.

Já o diretor de produção, Alexandre Pascoal, referiu que o Teatro Micaelense procura, uma vez mais, atingir diferentes públicos, dado que o equipamento se assume como “um palco aberto à comunidade”.

“A programação é mais concentrada ao nível da música erudita, comédia e dança. São esses os focos principais desta programação”, concluiu.