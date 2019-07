Promovido pela Fundação INATEL, “no cumprimento da sua missão e enquanto entidade consultora da UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial”, o festival terá o Terreiro da Erva como o seu principal palco, que, como todos os outros, é de acesso livre.

No primeiro dia terá lugar um concerto do Realejo, grupo criado em Coimbra em 1990 e que “combina sonoridades da música tradicional portuguesa e europeia, ao som de instrumentos tradicionais”.

A atuação dos Realejo, no Terreiro da Erva, terá início às 21:30, mas a animação na Baixa de Coimbra começa às 18:00, com um espetáculo de rua pelo Grupo Típico de Ançã.

A Associação Escola de Concertinistas da Lousã, a Tuna de Catares de Avô (Oliveira do Hospital) e o Grupo Folclórico e Etnográfico de Alfarelos são três dos grupos responsáveis pela animação de rua nas manhãs de dias 27 e 28.

Destaque, na noite de dia 27, para o concerto ‘Por Terras do Zeca’, espetáculo original de homenagem a Zeca Afonso por ocasião do seu 90.º aniversário e que conta com a participação, entre outros, de Maria Anadon, Filipa Pais e Davide Zaccaria, refere uma nota enviada hoje à agência Lusa.

No dia 28, o evento termina com a atuação dos Charanga, projeto de música eletrónica “fortemente ligado às raízes da cultura popular portuguesa, que envolve o som dos instrumentos tradicionais à imagem e ferramentas virtuais”.

“Envolver as comunidades locais, a par da promoção e da oferta cultural para todos, divulgar a turistas, nacionais e internacionais o património arquitetónico e histórico das diferentes cidades é outro dos objetivos" do festival, sublinha a Fundação, recordando que a iniciativa decorre entre maio e outubro, "em várias cidades do país, em espaço público e de entrada livre”.

Do teatro à dança, da música à etnografia, passando pelo desporto, o ‘POPular – INATEL na Rua’ conta com “a participação de centros de cultura e desporto INATEL (CCD), veículos do trabalho associativo desempenhado por milhares de cidadãos que se dedicam à valorização e divulgação da cultura tradicional”.

Em Coimbra, o evento é coorganizado pela Fundação INATEL e pela Câmara Municipal da cidade, com o apoio da entidade Turismo Centro de Portugal, da União de Freguesias de Coimbra e da Cáritas Portuguesa.