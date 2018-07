Por: Sofia Branco da agência Lusa

“There is a little hippie in all of us” ("todos temos um bocadinho de hippie") é o lema inscrito numa placa que acompanha a matrícula do carro onde Neuza passa as noites do festival. “Não tenho colchão, estou um bocadinho dorida das costas”, conta à Lusa.

Este ano, a algarvia decidiu juntar o útil ao agradável e aproveitou o Festival Músicas do Mundo para vender os produtos naturais – cremes, sabão, desodorizantes, champôs – que aprendeu a fazer sozinha, com a ajuda da internet. “Costumo dizer que em todas as receitas boas da vida o ingrediente é o amor”, partilha.

Neuza teve um trabalho tradicional, “nove horas dentro de uma sala”, mas aquilo não era para ela. Prefere “apanhar plantas, estar em contacto com a natureza”.

O parque de campismo oficial está fechado há tempos e a autarquia “sentiu necessidade” de improvisar um espaço para acolher os festivaleiros, explicou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas.

As instalações do designado parque de campismo ocasional “surpreenderam” Neuza, que não esperava tanto de um local de acesso gratuito. “Ter casas de banho, chuveiro com água quente, o autocarro que nos vem buscar a partir das cinco até às duas da manhã. Acho muito bom, é um bom exemplo. É um apoio para as pessoas mais jovens”, considera.

Já as duas funcionárias que asseguravam a limpeza das instalações sanitárias quando a Lusa visitou o espaço lamentavam a ausência de civismo de alguns utilizadores, que insistem em depositar os papéis onde não devem, provocando entupimentos.

As sombras são poucas para tantas caravanas e tendas, mas espaço não falta, até para os carros. Com tanta gente, Neuza não se sente sozinha. Além disso, o ambiente é de festa. “Guitarras, violas, djambés, sempre a fazerem música por todo o acampamento”, relata.