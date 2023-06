“No palco e na plateia haverá muitos amigos, numa despedida que será uma espécie de ‘até um dia destes’ sem data marcada. Nessa celebração caberão todos os sucessos que o seu público conhece de cor”, lê-se na nota de imprensa.

David Bruno editou em 2022 o álbum “Sangue & Mármore”, como uma áudio novela, com a participação de Rui Reininho, Gisela João e Marlon, dos Azeitonas.

O músico gaiense, que integrou Conjunto Corona e a dupla David & Miguel, editou ainda “O Último Tango em Mafamude” (2018), “Miramar Confidencial” (2019) ou o vídeo-álbum “Raiashopping” (2020), num registo que convoca o hip hop, a pop romântica e a música popular portuguesa.

Segundo a promotora, o espetáculo de 7 de setembro “será a estreia em nome próprio na icónica sala da cidade do Porto e marcará uma pausa prolongada no projeto a solo do cantautor”.

Os bilhetes para este concerto já estão à venda e podem ser adquiridos aqui e bem como outros locais habituais, com preço especial de 12€ até dia 2 de julho.