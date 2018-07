Por ano, cerca de 8.000 crianças e jovens usufruem das atividades proporcionadas pelo Centro de Educação e Desenvolvimento Francisco Margiochi (CEDFM) na Quinta do Arrife, uma propriedade com 62 hectares, na fronteira do concelho de Santarém com o de Alcanena, doada à Casa Pia de Lisboa (CPL) por um benemérito, Mário Maurício dos Santos, na década de 1970, vocacionada para a educação e animação agroambiental.

“Começamos a ser uma grande referência a nível de quintas pedagógicas”, disse à Lusa Jorge Duque, diretor do CEDFM, realçando as “sinergias” criadas com recursos locais, patentes nos protocolos celebrados com as câmaras municipais de Santarém, de Alcanena e, mais recentemente, de Torres Novas, mas também com a cooperativa Terra Chã, de Chãos (Rio Maior), e com o Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros/Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (PNSAC/ICNF).

As 10 visitas temáticas, adaptadas aos currículos dos vários níveis de ensino, estão disponíveis não só para os diversos colégios e instituições da CPL, mas para todas as escolas do país, sendo gratuitas para os estabelecimentos dos concelhos com protocolos, que, em contrapartida, emprestam autocarros, limpam terrenos, dão acesso livre a piscinas, complexo aquático e praia fluvial, salientou.

Da cooperativa Terra Chã chega o apoio para o programa das abelhas e do PNSAC/ICNF para o das aves, entidades que também beneficiam das atividades que o espaço proporciona e que os técnicos do CEDFM potenciam com ações de “team building” (construção de equipas), pensadas para responder a necessidades da instituição, mas abertas também a empresas e à comunidade.