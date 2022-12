A Internet não matou a televisão e deu-nos o streaming, da mesma forma que não matou a rádio e nos trouxe os podcasts — e com eles novos hábitos de consumo de áudio. Uma ligação wifi e um smartphone são sinónimo de companhia garantida nas tarefas domésticas, nos transportes ou no trânsito. E, reconhecendo as potencialidades que o meio oferece, o mercado dos podcasts está cada vez mais dinâmico, o que por sua vez tem um reflexo na variedade da oferta. Só boas notícias, portanto.

Mesmo por cá, dizem os números, são cada vez mais estimados. Segundo um relatório publicado pela Obercom em abril, quatro em cada dez portugueses que utilizam a Internet ouviram algum podcast no mês anterior. O formato é popular sobretudo entre os mais novos: em 2021, mais de 7 em cada 10 jovens, entre os 18 e os 24 anos, escutaram algum podcast no mês anterior, quase mais 20 pontos percentuais quando comparamos com dados de 2019.

O YouTube lidera o campeonato das plataformas em que os portugueses mais consomem podcasts (41,1%), seguido de Spotify (24,2%) e Google Podcasts (19,5%). Apenas 14% acede diretamente aos sites ou apps dos produtores do conteúdo para ouvir, o que também é revelador do peso que estes agregadores têm nos hábitos de consumo.

É ainda de notar que um terço dos ouvintes descobre novos podcasts em virtude das recomendações feitas por amigos, familiares ou colegas. E é isso que nos traz a esta lista. Na MadreMedia somos ávidos consumidores — e produtores — de podcasts, pelo que não foi difícil compilar 24 sugestões de coisas que, se ainda não ouviu ou tem por companhia, deve considerar com carinho.

Quando a realidade supera a ficção

A mulher da casa abandonada (por Folha de S.Paulo | idioma: português do Brasil)

Em sete episódios, o jornalista Chico Felitti conta-nos a história da mulher que vive numa mansão abandonada num dos bairros mais ricos de São Paulo. Diz que se chama "Mari", mas o seu passado esconde um crime com duas décadas, que envolveu membros de uma das famílias mais tradicionais do Brasil e que passa pela periferia de Washington, nos EUA. Não se trata de uma investigação policial ou de um processo judicial, mas é uma história real que obrigou o país a confrontar-se com o seu passado e presente, com grande repercussão mediática e política. Para ouvir aqui.

Praia dos ossos (por Rádio Novelo | idioma: português do Brasil)

Branca Vianna e Flora Thomson-DeVeaux recuam 40 anos para contar a história da "socialite" Ângela Diniz, assassinada a 30 de dezembro de 1976, com quatro tiros, numa casa na paradisíaca Praia dos Ossos, em Búzios, pelo então namorado, o magnata Doca Street, réu confesso. Mas, como as próprias descrevem, algo "estranho" aconteceu entre o crime e o julgamento: Doca tornou-se a vítima. Como? É essa a "viagem" que as narradoras nos incitam a fazer, numa história que começa pelo fim para falar sobre feminicídio no Brasil. Ângela, conhecida como "Pantera de Minas", era "sedutora demais, bonita demais", num país onde "existe um consenso de que é possível matar mulher", pode ouvir-se num dos testemunhos que nos introduz na história. Para ouvir aqui.

Noite Sangrenta (por Público | idioma: português)

Ao longo de cinco episódios, David Pontes guia-nos pelos acontecimentos da Noite Sangrenta, num relato suportado por relatos jornalísticos da época e livros escritos posteriormente sobre uma das maiores infâmias da vida política da nossa História, tantas vezes esquecida. Contrariamente aos formatos que acima descrevemos, não há entrevistas — pudera! —, estando a dinâmica do relato assegurada por um minucioso trabalho de escrita levado a cabo pelo jornalista do Público e a produção de áudio de Aline Flor. Recorde-se o contexto: no dia 19 de outubro de 1921, eclode uma resolva militar sob o comando do coronel Manuel Maria Coelho que, sem sangue, leva à queda do governo liderado por António Granjo. Mas o Presidente da República, António José de Almeida, não nomeia um novo executivo e em pleno ambiente de impasse, ao cair da noite, sai à rua aquela que ficou conhecida como a "camioneta fantasma". A bordo, um grupo de civis e militares, comandado pelo cabo marinheiro Abel Olímpio, conhecido por "O Dente de Ouro", percorre Lisboa. Diversas figuras do regime republicano — entre as quais o Primeiro-Ministro, António Granjo, e dois protagonistas da Revolução de 5 de Outubro de 1910, Machado Santos e Carlos da Maia — são forçadas e entrar no veículo e acabam executadas. Para ouvir aqui.

Ultra (por MSNBC | idioma: inglês)

É uma das melhores peças de jornalismo de investigação que ouvimos em podcast este ano. Num formato dominado pelas entrevistas, ou conversas, conforme a preferência, Ultra é uma série narrativa que nos releva uma América de radicais no período da Segunda Guerra Mundial (e posterior). É um "tem de ouvir", porque a História se repete mesmo. À semelhança de "Serial", um clássico dos podcasts narrativos, também Ultra vai chegar ao cinema, pela lente de Steven Spielberg. Para ouvir aqui.

Day X (por The New York Times | idioma: inglês)

Esta história, relatada por Katrin Bennhold, começa com uma arma encontrada na casa de banho de um aeroporto. A investigação que se segue conduz-nos até Franco A., um militar que se faz passar por refugiado sírio e que tem o plano de assassinar alguém sob esta falsa identidade, de forma a criar um sentimento de revolta suficientemente grande para levar à queda do governo alemão. Mas o oficial é só a ponta do iceberg. Depressa se descobre que tem ligações a uma célula neonazi dentro das forças de segurança alemãs e o caso faz correr tinta nos jornais. Mas esta é, sobretudo, uma narrativa sobre identidade nacional, um confronto com a história recente deste país e que coloca às democracias uma das mais difíceis questões dos nossos tempos: o que fazer quando a ameaça vem de dentro? Para ouvir aqui.

Rabbit Hole (por The New York Times | idioma: inglês)

Kevin Roose quis perceber o que acontece quando a nossa vida se move sobretudo online. Como é que a Internet influencia a nossa perceção do mundo e, por arrasto, altera profundamente quem somos? À boleia da história de Caleb, este podcast faz uma viagem (por vezes assustadora) aos recantos obscuros da World Wide Web e explica como uma ligeira alteração no algoritmo — que dita o que vemos e quando o vemos — pode ter consequências terríveis na vida real. O nome deste podcast não podia ser mais certeiro porque quando entramos (ou caímos) nesta toca de coelho é difícil parar de ouvir. Além de nos transportar ao longo de uma viagem perturbadamente real, este é talvez um dos podcast mais bem editados que ouvimos nos últimos tempos. Para ouvir aqui.

Tragam as pipocas

Acho que Vais Gostar Disto (por MadreMedia| idioma: português)

É indispensável para quem se quer orientar no labirinto do streaming. Se estreou, o João, a Mariana e o Miguel têm alguma coisa a dizer sobre isso — sem cerimónias, sem filtros, sempre com boa disposição. Uma receita que funciona também para ter alguma informação não forçosamente útil, mas que nos vai deixar bem-dispostos. É podcast da casa, produzido pela MadreMedia e distribuído em parceria com o SAPO24, para ouvir aqui.

pbx (por Expresso| idioma: português)

Pedro Mexia é daquelas para pessoas que parece ter sempre uma sugestão certeira para nos fazer, até porque é muito hábil a convencer-nos do valor daquilo que nos propõe. Talvez por isso o seu olhar sobre o que está a marcar a agenda cultural, ao lado de Inês Meneses, seja um ponto e paragem regular, sempre na expectativa de sermos surpreendidos por algo que, estando fora do radar, não é só para aficionados. Livros, discos, cinema, o horizonte desta agenda é mensal, ainda que se divida em "snacks" de 15-20 minutos que saem à quinta-feira. Para ouvir aqui.

Boa companhia, melhores conversas

Lisboa e os Lisboetas (por MadreMedia| idioma: português)

É uma série que nos leva a conhecer Lisboa, através dos fregueses de cada uma das suas 24 freguesias, em conversas conduzidas por José Sá Fernandes, que traz na "bagagem" histórias e curiosidades da cidade, além de sugestões de pratos típicos alfacinhas (ou importados por alfacinhas), sempre com paragem obrigatória numa árvore que torna também única a capital. Os percursos não têm uma ordem específica, mas o primeiro episódio publicado partiu de Benfica e São Domingos de Benfica com Nuno Markl. Além do prazer da conversa, este é um bom programa de fim de semana, com auscultadores postos e em passeio pela cidade. É mais uma proposta da casa, um podcast produzido pela MadreMedia e distribuído em parceria com o SAPO24. Para ouvir aqui.

Um Género de Conversa (por MadreMedia| idioma: português)

Conduzido por duas mulheres, a Patrícia Reis e a Paula Cosme Pinto, é um podcast sobre mulheres, para mulheres, mas que os homens ganham muito em ouvir. Todos são bem-vindos, neste espaço que tem sido palco para conversas absolutamente extraordinárias. Destaque para o episódio em que Helena Sacadura Cabral se sentou à conversa, sabendo que é injusto deixar tantas outras de fora, mas ainda assim havendo justiça no mesmo. Este é um projeto com produção de áudio do Elvis Veiguinha e realizado em parceria com a MadreMedia e com o SAPO24. Para ouvir aqui.

Deixar o Mundo Melhor (por Expresso| idioma: português)

Pelos 50 anos do Expresso (a assinalar em janeiro de 2023), o fundador Francisco Pinto Balsemão estreou-se nos podcasts e convidou uma série de nomes para entrevistar. Já passaram por lá políticos, artistas, jornalistas, cientistas, humoristas, atores, empresários e clérigos. A conversa com Marcelo Rebelo de Sousa ficou especialmente no radar público — ou não fosse uma conversa entre Balsemão e Marcelo. Para ouvir aqui.

45 graus (por Observador| idioma: português)

São conversas longas e bem preparadas pelo anfitrião, José Maria Pimentel, e têm a virtude de muitas vezes darem espaço a novas ideias de académicos que nem sempre chegam de viva voz ao espaço público. Uma boa rádio-companhia numa viagem de carro ou enquanto se arruma a cozinha. Para ouvir aqui.

O que faz o mundo girar

Business wars (por Wondery| idioma: inglês)

Imperdível para quem gosta de histórias de empresas, de marcas e de estratégias para ganhar mercado, vencer a concorrência e conquistar clientes ou mesmo fãs. Já tem 73 (!) temporadas e por lá passam guerras de negócios que opõem nomes como Marvel e DC, Nike e Adidas, Xbox e Playstation e, claro, Coca Cola e Pepsi. Para ouvir aqui.

How I built this (por Wondery| idioma: inglês)

Um podcast que já está na categoria dos clássicos. Guy Raz conta a história de empresas desde o ponto zero até ganharem o seu lugar no mercado, num tom que nunca é nem paternalista, nem institucional. Uma narrativa em que a história dos fundadores e da empresa caminha em paralelo com as intersecções necessárias para que contem ao ouvinte "como é que construíram aquilo". Para ouvir aqui.

Planet Money (por NPR| idioma: inglês)

Outro clássico no reino dos podcasts: já lá vão 14 anos desde o lançamento de Planet Money, em setembro de 2008, para explicar aos ouvintes a crise que se abateu sobre a economia na altura. É um podcast de economia para quem (acha que) não gosta de economia. Não é uma conversa com um "especialista" e não se usam termos crípticos para explicar coisas simples. Trata-se de um podcast narrativo, onde há sempre uma história, humor e se adota uma linguagem acessível para explicar os temas que, literalmente, nos vão ao bolso. O foco está nos Estados Unidos, mas como não vivemos numa "ilha", o que por lá acontece, mais tarde ou mais cedo, atravessa o Atlântico e nos bate à porta também. Para ouvir aqui.

Contas-poupança (por Pedro Andersson | idioma: português)

Estamos habituados a ver Pedro Andersson no Jornal da Noite da SIC, onde dá dicas sobre como amealhar o ano inteiro para as férias de verão, sobre como criar um PRR ou sobre que empresa de eletricidade tem a melhor oferta no mercado. No entanto, desde 2019 que o jornalista especializado em finanças pessoais aproveita as viagens de carro para gravar episódios do podcast Contas-poupança. Ouve-se o barulho do vento, da chuva e dos piscas, mas nada disso prejudica a audição. É como se o ouvinte estivesse ali ao lado, no lugar do pendura, por 15 a 20 minutos, e saísse um pouco mais esclarecido sobre as opções de que dispõe para organizar o orçamento familiar. Com o aumento de custo de vida e já a fazer contas para o próximo ano, os episódios do podcast utilitário de Andersson funcionam muito bem como "biblioteca" de finanças pessoais. Sempre num tom empático, utilizando linguagem acessível e recorrendo a exemplos práticos para que se possa entender o impacto do que sugere. Está a pensar em renegociar crédito? Quer mudar de empresa fornecedora de eletricidade? Pondera passar para o mercado regulado de gás? É ir e ouvir, aqui.

Estar a par

The Daily (por The New York Times | idioma: inglês)

É um podcast de atualidade, editado e produzido com uma qualidade excecional, onde os hosts, Michael Barbaro e Sabrina Tavernise, exploram alguns dos temas quentes da política norte-americana e não só. Em todos os episódios, de segunda à sexta, convida-se um jornalista da redação do histórico jornal norte-americano para explicar um dos temas que está a ditar o furacão informativo, sempre com contexto, sempre com análise, sempre com detalhe e em menos de 30 minutos. Aqui fala-se de aborto, de eleições (presidenciais e intercalares), da guerra de Putin na Ucrânia, do aumento da inflação na Europa, do Qatar, das alterações climáticas, há espaço para tudo, ou quase tudo. Ao domingo, há espaço para a leitura de uma reportagem de fundo publicada no The New York Times, dando espaço a temas que a fúria da atualidade tende a "esmagar", como o negócio milionário que existe no fundo do mar ou como a rede ferroviária da Ucrânia é essencial no esforço de guerra. Para ouvir aqui.

Expresso da manhã (por Expresso | idioma: português)

Dizer que é a versão portuguesa do The Daily, face ao que escrevemos antes, é por si só um elogio. Não são iguais, mas o formato deste podcast de atualidade do Expresso em muito se assemelha ao proposto pelo norte-americano. Também aqui, diariamente, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores sobre os temas que estão a marcar a atualidade, procurando trazer uma dimensão de análise sobre os temas que sobrevivem à espuma dos dias. Para ouvir aqui.

Politicamente falando

Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer (por SIC Notícias | idioma: português)

Este podcast é para quem é viciado em notícias e para quem não é. Os primeiros têm uma espécie de leitura acompanhada da realidade feita pelos autores do programa; os segundos podem dar-se ao luxo de só ouvir o podcast e ainda assim não estarem deslocados numa discussão sobre os temas que ditam a atualidade informativa com os amigos. João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira sentam-se todas as semanas à conversa, sob coordenação de Carlos Vaz Marques, para analisar o muito que se escreve e se diz nas notícias, com astúcia e humor. Também dá para ver, mas nós preferimos ouvir. Aqui fica.

Eixo do Mal (por SIC Notícias | idioma: português)

É um programa de televisão ou é um podcast? Ambos. Depende da preferência de quem vê ou ouve, desde que o faça. Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes comentam todas as semanas a atualidade política, social e cultural do país e "um ou outro assunto sério". Muito vocais e muito diferentes entre si, é aqui que reside a mais-valia desde podcast onde a conversa nunca é chata (e onde, por vezes, dá mesmo vontade de ir buscar pipocas e ficar só a assistir).

O sapo e o escorpião (por MadreMedia | idioma: português)

Conhece a fábula do sapo e do escorpião? Dita a história que o escorpião pediu ao sapo boleia para atravessar o rio e este recusou porque, claro está, seria picado e afogar-se-ia a meio da travessia. O escorpião assegurou-lhe que tal não iria acontecer, já que não servia o interesse de nenhum dos dois o trágico desfecho. O sapo aceitou, mas a meio da travessia acabou mesmo picado pelo escorpião e ambos se afogaram. Moral da história: às vezes, só não dá para fugir à nossa natureza. A política é muitas vezes assim e, como sabemos, tudo é política. É com este mote que, semanalmente, Isabel Tavares traz para estúdio um convidado e o desafia a explorar um tema da atualidade política, sendo que a "politiquice" fica à porta. Aqui fala-se sobre o impacto do Orçamento do Estado na vida das famílias, sobre o que é viver com menos de 250 euros por mês, questiona-se porque é que já ninguém quer ser professor em Portugal ou se o SNS tem capacidade de resposta para dar conta das infeções respiratórias este inverno. Este é um podcast produzido pela MadreMedia e distribuído em parceria com o SAPO24. Para ouvir aqui.

Outros imperdíveis

Against the rules (por Pushkin Industries | idioma: inglês)

É um podcast de Michael Lewis, o autor de Big Short e Flash Boys, de quem se espera agora também um livro sobre o colapso da FTX e a história do seu protagonista, Sam Bankman-Fried (SBF). Neste podcast, já na terceira temporada, o objetivo é analisar o que aconteceu à ideia e prática da justiça na vida dos norte-americanos, nomeadamente através de pessoas que dependem da confiança pública (como os árbitros, por exemplo). Para ouvir aqui.

Revisionist History (por Pushkin Industries | idioma: inglês)

É o podcast de Malcolm Gladwell em que, tal como nos livros, usa a técnica de associar histórias de personagens a teorias mais ou menos científicas, neste caso com um objetivo muito específico que é o revisitar alguns momentos da História. Para ouvir aqui.

Bola ao ar (por MadreMedia | idioma: português)

Duas vezes por semana, João Dinis, Ricardo Brito Reis e Lucas Niven debruçam-se sobre a melhor liga de basquetebol do mundo. Uma conversa sempre descontraída, muitas vezes sem filtro, à volta da laranjinha, com especial atenção ao nosso Neemias Queta, que vai somando minutos ao serviço dos Sacramento Kings. É fã confesso da NBA e não consegue ficar acordado para acompanhar os jogos? Fica "agarrado" ao twitter da NBA no dia seguinte para ver os lances? Este podcast — que é bem mais do que isso, é uma comunidade — é para si. Também um produto "da casa", produzido pela MadreMedia e distribuído em parceria com o SAPO24. Para ouvir aqui.

Só mais um...

Extremamente Desagradável (por Renascença | idioma: português)

Para ficar a par de conversas, discussões e pessoas que provavelmente nunca ouviria falar se não fosse o serviço público da Joana Marques, acompanhada à viola pelos trocadilhos da Ana Galvão e na bateria pelas traduções Inês Gonçalves Pereira. A melhor receita para começar bem qualquer dia, acredite. Para ouvir aqui.

Ficam assim as (ups!) 25 sugestões que temos para si, conscientes do tanto que ficou fora desta listagem. Da nossa parte, ficam também os votos de boas audições (e se tiver algum podcast de eleição para partilhar connosco, a equipa da MadreMedia muito agradece, seja nos comentários, seja através do e-mail 24@sapo.pt).