Os quatro escritores que estão agora na corrida final para o Prémio de Literatura da Nova Academia, criado como protesto contra o cancelamento do Prémio Nobel, foram votados pelo público, a partir de uma lista de 47 autores de todo o mundo, nomeados por bibliotecários suecos.

A votação abriu ao público, no ‘site’ da Nova Academia, em julho e encerrou no dia 14 de agosto, tendo sido definido desde o início que dois dos finalistas seriam mulheres e os outros dois seriam homens.

O escritor inglês Neil Gaiman, residente nos Estados Unidos, iniciou a carreira como jornalista, mas acabaria por abandonar a profissão, após conhecer o sucesso como autor de novelas gráficas, como é o caso de “The Sandman”, uma série publicada pela Vertigo que o transformou num autor de culto.

Neil Gaiman recebeu vários prémios internacionais e é autor de obras como “Coraline”, “The Graveyard Book” (“A Estranha Vida de Nobody Owens”) e “The Ocean at the End of the Lane” (“O oceano no fim do caminho”).

O japonês Haruki Murakami, igualmente finalista, é conhecido literariamente por fundir a cultura pop com um forte realismo mágico, sendo um autor multipremiado e que já foi várias vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel.