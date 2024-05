A música chama-se "We Are Never Ever Getting Back Together", é um êxito de 2012, integrada no álbum Red. Fala de uma relação que acabou e de a impossibilidade de haver uma reconciliação e há quem atribua a letra ao fim do relacionamento entre a própria Taylor Swift e o ator Jake

Nos concertos que na sexta-feira e no sábado decorreram em Lisboa, no Estádio da Luz, Taylor Swift repetiu a uma nova tradição desta Eras Tour, a de dizer na língua natal do país em que está uma palavra ou expressão que reforce a ideia de algo que nunca mais vai acontecer.

Ontem, no segundo concerto de Taylor Swift, em Lisboa, a frase escolhida foi "nem que a vaca tussa", uma expressão idiomática que alude precisamente a algo que não tem probabilidade de acontecer.

Na primeira noite, no mesmo momento, tinha sido dito em português "nunca mais", da mesma forma que em Paris, num dos concertos tinha se ouvido "c'est mort" e em Estocolmo "alltså aldrig".

Por curiosidade, a expressão "nem que a vaca tussa", cuja origem se desconhece, incluia na formulação complete "e o boi espirre".

Com o mesmo sentido de improbabilidade, existem outras expressões em português como "no dia de São Nunca à Tarde" ou "quando as galinhas tiverem dentes".

Atendendo a que no concerto foi pronunciada por um americano, o bailarino Kameron Saunders, a dicção de "nem que a vaca tussa" talvez fosse a mais simples.