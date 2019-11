Segundo Pedro Pinheiro, a "aventura" começou em 2017, após verificar que algumas das amoras que produz em estufas, que tinha deixado esquecidas num balde, acabaram por fermentar.

Nessa altura, o agricultor e professor de Educação Musical, que produz amoras, framboesas e mirtilos de forma biológica, decidiu pedir ajuda a um enólogo para acompanhar o processo e produziu os primeiros 120 litros de "vinho" de amora, a que deu o nome de "Amoreira" (com 14,5% de volume de álcool).

No ano seguinte, fez a experiência com framboesas e produziu 50 litros de "vinho" denominado "Dois" (com 12,5% de volume de álcool), uma designação justificada por existirem na região duas aldeias com o nome de Avelãs (de Ambom e da Ribeira) e por levar dois constituintes: fermentado de framboesa e mosto de uva.

O agricultor ficou satisfeito com as experiências e este ano produziu 100 litros de fermentado de amora e igual quantidade de fermentado de framboesa.