Quinta-feira, 8 de outubro

Estreias no cinema

“Mulheres ao Poder”: Um grupo de mulheres traça um plano para interromper o concurso Miss Mundo de 1970, em Londres. Filme realizado por Philippa Lowthorpe e com a participação de Keira Knightley.

“O Ninho”: Rory (Jude Law), um empreendedor ambicioso, leva a esposa e os filhos americanos para Inglaterra, o seu país natal, a fim de explorar novas oportunidades de negócio. Fora da segurança e tranquilidade dos subúrbios dos Estados Unidos, a família mergulha no desespero de uma arcaica Grã-Bretanha dos anos 80, enquanto a nova vida numa mansão inglesa prova ser insustentável e ameaça destruir a família. Realizado por Sean Durkin.

“O Legado” : O patriarca de uma família rica e poderosa morre subitamente, deixando à filha (Lilly Collins) um chocante legado secreto, que ameaça destruir a sua vida. Realizado por Vaughn Stein.

“O Sal das Lágrimas” : Luc, um jovem da província, vai a Paris para se candidatar ao curso de carpintaria na Escola Boulle. Na rua, encontra Djemila, com quem vive um curto romance antes de regressar a casa e iniciar uma relação com Geneviève que conhece desde a infância, enquanto Djemila alimenta a esperança de o rever. Apanhado entre duas paixões, recebe a notícia de que foi admitido na Escola Boulle. Acaba por ir para Paris e abandona a namorada que está grávida. Realizado por Philippe Garrel.

“Mãe Fora, Dia Santo em Casa”: Antoine é diretor do departamento de Recursos Humanos numa grande empresa. Gerir pessoas é a sua maior capacidade, por isso, quando a sua mulher decide partir inesperadamente de férias e deixá-lo com as responsabilidades da casa e dos quatro filhos, ele acredita que fará tudo sem qualquer problema. Mas Antoine subestimou drasticamente a confusão que os filhos seriam capazes de causar na sua vida... mesmo na altura em que compete pelo lugar de CEO. Realizado por Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen.

Começa a 21ª Festa do Cinema Francês - Lisboa

A 21ª Festa do Cinema Francês regressa a Lisboa esta quinta-feira. O festival volta a prestar atenção à cinematografia recente de França, sem com isso esquecer obras incontornáveis da história do cinema mundial. Em Lisboa, decorre entre 8 e 18 de outubro, no cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa, com um total de mais de 20 antestreias e uma homenagem à estrela feminista da Nouvelle Vague, Delphine Seyrig. Consulte a programação completa aqui.

Quanto: Bilhetes entre 1,5€ e os 30€

Workshop “O que é o haiku?”

No haiku, cada palavra deve estar colocada no sítio certo. A escrita do haiku é uma prática exemplar de depuração. Mas o que é o haiku? Qual é o mistério desta forma poética de origem japonesa? O haiku está para além da literatura. Pode ser um estilo de vida, um meio de autoconhecimento, uma possibilidade de cura, um caminho para a Natureza. Conheça melhor a poesia japonesa neste workshop ao ler e interpretar alguns poemas haiku clássicos e modernos e, finalmente, testar a experiência da escrita desta forma poética.

Quando: Até 15 de outubro, às 15h00

Onde: Museu do Oriente

Quanto: Inscrição a 30€

Espetáculo de dança “Sons Mentirosos”

Com este espetáculo, Sofia Dias e Vítor Roriz partem à procura da qualidade mágica que emerge da fricção entre som e imagem. Pode uma imagem enganar a nossa perceção sobre a proveniência de um som? Ou um som mentir-nos sobre a sua origem? Um espetáculo que, tal como as crianças, não tem problemas em saltar de uma coisa para a outra, nem em colocar questões simultaneamente metafísicas, ontológicas, estéticas, banais e, quase sempre, imprevisíveis.

Quando: Até 18 de outubro, a partir das 10h30

Onde: Teatro Luís Camões

Quanto: Bilhetes entre os 2€ e os 7€

BeethovenFest

Para celebrar os 250 anos do nascimento daquele que para muitos é considerado o maior compositor da História, o DSCH – Schostakovich Ensemble propõe o concerto BeethovenFest, no qual apresenta, em pré-lançamento, o novo álbum dedicado a Ludwig van Beethoven e que inclui os seus dois Trios para Piano, Clarinete e Violoncelo, Opus 11 e 38. Para este concerto, e para o novo álbum do DSCH – Schostakovich Ensemble, o seu diretor artístico e pianista, Filipe Pinto-Ribeiro, conta com a companhia de dois dos músicos aclamados no panorama internacional: o clarinetista francês Pascal Moraguès e o violoncelista britânico Adrian Brendel.

Quando: 8 de outubro, às 19h00

Onde: CCB, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 17€

créditos: Mó - Festival de Marionetas

Sexta-feira, 9 de outubro

Film Fest - Festival de Cinema Musicado ao Vivo

Criado em 2019, o Film Fest recupera o formato dos cineconcertos, através de encontros interdisciplinares únicos, com a exibição de filmes clássicos, bem como contemporâneos, tendo a particularidade de serem acompanhados por músicos em atuações ao vivo, reinventando bandas sonoras de forma singular e irrepetível.

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Fórum Municipal Luísa Todi

Quanto: Bilhetes gratuitos ou até aos 30€

Começa o Bang Awards - Festival de Cinema de Animação de Torres Vedras

Este é um evento dinâmico, direcionado para as novas tecnologias e para um público ligado às artes digitais, multimédia, ilustração e cinema de animação. É um festival que tem como principal objetivo a aposta em jovens criadores e o apoio à produção de conteúdos, sendo que nesta sua 5.ª edição, tem como tema inspirador “Changes” e pretende fazer uma reflexão sobre as mudanças que estão a acontecer no mundo.

O festival conta com mais de 400 filmes em competição e trará dois dias de criatividade e magia onde poderemos ver o que de melhor se faz no cinema de animação a nível nacional e internacional. Na programação estão incluídas sessões de cinema ao ar livre, que conta com seis ecrãs espalhados pelo parque, uma performance Bang Bike (projeção em movimento) e instalação de luz "Bosque Encantado".

Quando: Até 10 de outubro

Onde: Parque do Choupal, Torres Vedras

Quanto: Entrada gratuita, mediante reserva

Drive In - Albufeira

As sessões de cinema ao ar livre, dentro de um carro, foram um sucesso na Caparica e agora passa para o Algarve. A iniciativa da Fundação INATEL e da GALP desloca-se para a Albufeira, no Algarve, onde já nesta sexta-feira poderá ver “Ousadas e Golpistas”. A exibição do filme começará às 21h30 e será ainda disponibilizado serviço de restauração e bebidas não alcoólicas. O evento é de entrada livre, mas deve inscrever-se previamente.

Quando: Até 11 de outubro

Onde: Inatel Albufeira

Começa o MÓ – Festival de Marionetas de Oeiras

A 5.ª edição do MÓ, que se realiza todos os anos em Oeiras, terá menos palcos, mas um maior número de espetáculos, incluindo mais programação para adultos. O evento promete três dias de propostas para toda a família, de entrada é livre, mas mediante levantamento prévio dos bilhetes. Consulte o programa completo aqui.

Quando: Até 11 de outubro

Onde: Largo da Igreja Matriz e Palácio do Egipto

créditos: Jardim das Artes/Facebook Dona Ajuda

Sábado, 10 de outubro

Workshop “Do Lixo Se Faz Música”

Pôr o lixo nos baldes certos é apenas um aspeto prático da filosofia da reciclagem. Podemos pegar nos objectos que deixam de cumprir a função para que os adquirimos e dar-lhes nova vida, por exemplo fazendo música com eles. Esta oficina irá mostrar-lhe isso, numa hora e meia onde a criatividade intervém na organização dos sons e tanto o processo como o resultado contribuem para a consciência ambiental.

Quando: 10 de outubro, às 10h30

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 5€ e os 15€

Jardim das Artes

O evento que planta arte no Jardim das Amoreiras está de volta no dia 10 de outubro e leva a arte para a rua para que todos a vejam em ação – da pintura ao desenho, da fotografia à escultura. Ao longo deste sábado o Jardim das Amoreiras será um ponto de encontro entre curiosos e os próprios artistas, sejam eles jovens ou veteranos, onde vão ter expostas as suas criações ou mesmo permitir que os visitantes acompanhem o processo criativo. Ocorrerá entre as 11h00 e as 20h00 e a entrada é livre, mediante a lotação.

Termina o MONSTRAaoVIVO

O festival cinema de animação apenas regressa em março de 2021, mas a MONSTRA já mexe. A MONSTRAaoVIVO é um conjunto de sessões que aconteceu em várias salas de cinema de Lisboa - Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, Auditório Camões, Auditório da Universidade Lusófona e na Cinemateca Júnior. Consulte a programação completa aqui.

Stand up Sessions

Esta é uma noite que promete de ser de muita animação e gargalhadas. Stand-Up Sessions, um espetáculo de comédia que reúne os humoristas Hugo Sousa, Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) e Nilton - um elenco de peso para uma noite inesquecível que ninguém vai querer perder.

Quando: 10 de outubro, às 22h00

Onde: Multiusos de Guimarães

Quanto: Bilhetes entre os 16€ e os 18€

Domingo, 11 de outubro

Percurso Pedestre "Viver Amália"

No ano em que se comemora o centenário do nascimento da grande fadista, a Peddy+ apresenta um percurso pedestre totalmente "fora da caixa" que celebra a vida e obra de Amália Rodrigues. "Viver Amália" é um tributo pessoal à artista, que começa na zona onde nasceu (Calçada de Santana) e termina na Rua de São Bento, junto à Casa onde viveu mais de 40 anos (uma vez que o passeio se realiza a um domingo, não será possível visitar a Casa). Durante este percurso ouvirá "cantigas" do repertório Amaliano e aspetos mais ou menos conhecidos da vida e obra daquela que continua a ser uma das mais fascinantes e extraordinárias artistas mundiais do século XX.

Quando: 11 de outubro, às 14h00

Quanto: Inscrição a 15€

Segunda-feira, 12 de outubro

Cultura no Chiado 2020

O Centro Nacional de Cultura promove mais uma semana Cultura no Chiado: sete dias de passeios e visitas – Portas Abertas e Encontros à Esquina – para dar a conhecer e promover o património do Chiado. Este ano, dada a situação de pandemia, os passeios que poderão ser presenciais ou transmitidos online, no site, ambas de entrada gratuita limitada às vagas.

Quando: Até 18 de outubro

Desafio "Escrever um Livro em 90 Dias"

Escreva o primeiro rascunho do seu livro em 90 dias. Como? A partir do dia 12 de outubro haverá encontros semanais online para partilhar evoluções, frustrações, dúvidas, e para o motivar a atingir a sua meta. O primeiro encontro será dedicado a definir rotinas e objetivos pessoais de escrita, e a comprometer-se perante outros escritores. A participação é gratuita, basta inscrever-se.

créditos: Facebook | Museu do Oriente

Terça-feira, 13 de outubro

Workshop de Vidrados

Este workshop centra-se na realização de experiências a partir de receitas de vidrados, antecedidas de conteúdos teóricos como a introdução à composição do vidrado, a curvas das queimas, atmosferas e classificação dos vidrados. Segue-se a preparação do vidrado e sua aplicação, demonstração e experimentação de técnicas de vidragem. A sessão termina com a análise dos resultados.

Quando: Até 21 de outubro, às 18h00

Onde: Museu do Oriente

Quanto: Inscrição a 180€

créditos: Ruben Alves

Quarta-feira, 14 de outubro

21ª Festa do Cinema Francês - Almada

A 21ª Festa do Cinema Francês passa a decorrer em Almada até 18 de outubro. A ter lugar no Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal Romeu Correia/Câmara Municipal de Almada, o festival volta a prestar atenção à cinematografia recente de França, sem com isso esquecer obras incontornáveis da história do cinema mundial. A par da programação em sala a 21ª edição da Festa do Cinema Francês contará com uma extensão online, exibindo alguns dos filmes selecionados em plataforma VoD.

Quanto: Bilhetes entre os 1,5€ e os 3,5€

