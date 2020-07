A apresentação dos nomeados hoje revelados coube à anfitriã Leslie Jones (SNL) e aos atores Josh Gad (Central Park), Tatiana Maslany (Perry Mason, Orphan Black) e Laverne Cox (Inventing Anna, Orange is The New Black). Porque os tempos são de pandemia, o anúncio teve o distanciamento social requerido e que já começa a soar familiar: as listas dos atores, séries e filmes foram dados a conhecer online e via Zoom.

Todavia, muito antes da COVID-19 encerrar a maioria das produções, já se sabia que 2020 seria um ano de mudança para o maior programa de prémios da televisão. A razão é simples: os habituais vencedores de múltiplos Emmys como Guerra dos Tronos, Veep e Fleabag estavam fora da competição, uma raridade para uma noite que normalmente se enche de nomes mais do que batidos, tal como explica o The New York Times.

Nesta edição, houve espaço para mais nomeações do que nunca, tendo em conta que foi anunciado no mês passado que as categorias de drama e comédia iriam ter agora oito nomeados cada. (O que não é de espantar já que foram escritas mais 500 séries só em 2019.) Mas vamos ao que interessa.

Watchmen, produção adaptada de uma banda desenhada homónima de Alan Moore e Dave Gibbons, está indicada para melhor realização, por três episódios, melhor série, fotografia, banda sonora e efeitos especiais e ainda pelo elenco, do qual fazem parte Regina King, Jeremy Irons e Jean Smart, entre outros atores.

Com 20 nomeações surge The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) e, com 18 nomeações, figuram Ozark (Netflix) e Sucession (HBO).

Ou seja, a 72.ª edição dos Emmy é dominada por produções exibidas na plataforma Netflix, com um total de 160 nomeações em várias categorias, batendo o recorde de nomeações detido pela plataforma HBO, quando em 2019 somou 137 nomeações.

"Apesar dos desafios sem precedentes que a indústria do entretenimento atravessa [em tempo de pandemia da covid-19], este tem sido um ano extraordinário para a televisão", afirmou o presidente da Academia de Televisão dos Estados Unidos, Frank Scherma, em comunicado.

Todavia, perscrutando a lista dos nomeados de hoje há algo que salta de pronto à vista: as primeiras nomeações para os Emmy da Apple TV+ e da Disney+, pelas séries The Morning Show e The Mandalorian, respetivamente.

O elenco da primeira, diga-se, recebeu bastante amor ao constatar que Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup e Mark Duplass estão todos entre os eleitos. Contudo, a verdade é que ficou de fora daquela que mais interessa: a de melhor série dramática.

Já a inclusão de The Mandalorian entre as oito melhores séries dramáticas é talvez a maior surpresa da tarde — em que é caso para dizer que a Força esteve mesmo com a Disney + e com o universo de Star Wars. No entanto, não é a única.

Os fãs de Better Call Saul devem estar a interrogar-se porque razão Rhea Seehorn e Bob Odenkirk não estão entre os escolhidos para a categoria principal de atores. A última temporada completou a mudança do arco da personagem da primeira ao estilo Breaking Bad, naquela que foi uma das melhores interpretações da atriz em toda a série.

Reese Witherspoon também não figura entre as nomeadas. Apesar de estar legível pelo trabalho de três séries (Big Little Lies da HBO, The Morning Show da Apple e Little Fires Everywhere da Hulu) não recebeu o carinho dos votantes.

Em sentido contrário está Zendaya, atriz e protagonista de Euphoria (HBO). Aos 23 anos, interpretou uma adolescente com problemas com substâncias pouco lícitas e parece ter caído no goto da Academia de Televisão, que considerou o seu papel em detrimento de nomes como Nicole Kidman ou Elisabeth Moss.

Por outro lado, What We do in the Shadows da FX parece ter ficado com a nomeação que muitos atribuíam como estando praticamente assegurada, a de Ramy (estão ambas disponíveis por cá na HBO Portugal).

As publicações norte-americanas da especialidade também consideram ser inacreditável que Unbelievable, da Netflix, esteja nomeada mas o mesmo não acontece com as atrizes Kaitlyn Deve e Merritt Wever principais — embora a veterana Toni Collette esteja na categoria secundária.

Os envelopes estão por agora selados, mas o cenário irá mudar assim que chegar 20 de setembro, dia para o qual está marcada a cerimónia transmitida pela ABC e apresentada por Jimmy Kimmel.

A lista das principais categorias

Melhor série dramática:

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Melhor série de comédia:

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do in the Shadows

Melhor ator numa série dramática:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Melhor atriz numa série dramática:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Melhor ator secundário numa série dramática:

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Nicholas Braun, Succession

Kieran Culkin, Succession



Matthew Macfayden, Succession

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jeffrey Wright, Westworld

Melhor atriz secundária numa série dramática:

Laura Dern, Big Little Lies

Meryl Streep, Big Little Lies

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Sarah Snook, Succession

Helena Bonham Carter, The Crown

Samira Wiley, The Handmaid's Tale

Thandie Newton, Westworld

Melhor ator numa série de comédia:

Anthony Anderson, Blackish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Ramy Youssef, Ramy

Melhor atriz numa série de comédia:

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Blackish

Melhor ator secundário numa série de comédia:

Andrew Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Mahershala Ali, Ramy

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Dan Levy, Schitt's Creek

William Jackson Harper, The Good Place

Alan Arkin, The Kominsky Method

Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor atriz secundária numa série de comédia:

Betty Gilpin, GLOW

Yvonne Orji, Insecure

Cecily Strong, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt's Creek

D'Arcy Carden, The Good Place

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor minissérie: